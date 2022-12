Gužva u bolnicama: Virusi gripe i RSV-a u zamahu, a ne posustaje ni korona

U jeku je sezona respiratornih bolesti i viroza, nakon što su u protekle dvije godine epidemiološke mjere protiv COVID-a gotovo potpuno potisnule ostale slične bolesti. Tijekom božićnih blagdana hitni odjeli u bolnicama, posebno pedijatrijski, bili su zagušeni pacijentima. Raste broj oboljelih od gripe, a da ni koronavirus nije nestao, podsjećaju i današnji brojevi. Zabilježeno je 112 novih slučajeva zaraze pa je trenutačno u zemlji oko 2400 oboljelih.

Uz gripu dominantan je i RSV virus.

- I dalje je kliničke slika najteža u najmlađih - novorođenčadi, dojenčadi i mlađe djece. Oboljeti mogu i stariji, ali njihova klinička slika je na razini prehlade, rekao je, te istaknuo da su simptomi - poremećeno opće stanje na bilo kojoj razini, teškoće disanja, visoka temperatura koja se ne može sniziti, poremećaj stanja svijesti, dehidracija.

Osvrnuo se i na situaciju s COVID-om. Rekao je da je značajan broj bolesnika asimptomatski, te da je njihova važnost u širenju bolesti.

Krcati hitni prijemi i obiteljske ordinacije

Koronavirus, gripa, streptokok... Sezonske respiratorne bolesti napunile su hitne odjele bolnica. U nekima se obaraju i dnevni rekordi u broju obrađenih pacijenata. Tako je bilo ovoga vikenda u KBC-u Sestre milosrdnice.

- Ovaj vikend je zaista bio rekordan, broj akutno bolesne djece prvenstveno. Bilo je stotinjak pregleda u hitnoj tijekom ovog vikenda, rekla je Iva Mihatov Štefanović, subspecijalistica pedijatrijske pulmologije, KBC Sestre milosrdnice.

A iznadprosječan broj pregleda obavljen je i u hitnoj ambulanti dječje bolnice u zagrebačkoj Klaićevoj ulici. Roditelji najčešće dolaze s djecom oboljelom od bronhiolitisa.

I gripa sve više uzima maha. Visoka temperatura, suhi kašalj, jaki bolovi u mišićima i zglobovima.

- Imamo 716 slučajeva potvrđenih, no međutim 490 u posljednjem tjednu, znači radi se o jednom porastu. S obzirom da su to podaci za sredinu prosinca to je neko vrijeme kad se gripa i inače javlja, rekla je Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Zbog bujanja visokozaraznih virusa velik je pritisak i na ordinacije obiteljske medicine. Čekaonice su prepune.

Zbog izolacije tijekom pandemije, objašnjavaju liječnici, oslabio nam je imunitet, što osobito dolazi do izražaja u sezoni kada virusi haraju.

- Razlog zbog čega je tako veliki priljev bolesnika, posebno s tim nekim virusnim infekacijama je sigurno činjenica da je bilo manje kontakata međusobnih i djeca su bila manje izložena i jednostavno nisu stekla imunitet, rekla Mihatov Štefanović.

Zato epidemiolozi podsjećaju na preventivne mjere, ali i na cijepljenje.

- S obzirom da je pred nama blagdansko vrijeme kad će se ljudi okupljati i to u zatvorenom prostoru i kada idemo svojim starijm i nemoćnim članovima obitelji, dapače treba nositi masku, treba otvoriti prozore, provjetriti prostorije, istaknula je Pavić Šimetin.

- Osnovne higijenske mjere, a to je pranje ruku, izbjegavanje duljeg kontakta s nekim tko je virozan to znatno doprinosi tome da je incidencija takvih bolesti čim manja, rekao je Vili Beroš, ministar zdravstva.

A štititi se trebaju svi - i mali i veliki - barem mjerama koje uvijek vrijede - pranjem ruku i prozračivanjem prostorija.