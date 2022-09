Guterres: Aneksijama nema mjesta u modernom svijetu

Aneksiji ukrajinskih regija Rusiji, koja bi trebala biti dovršena u petak, "nema mjesta u modernom svijetu", rekao je u četvrtak novinarima glavni tajnik UN-a Antonio Guterres

Ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenut će u petak službenu aneksiju 15 posto ukrajinskog teritorija i predsjedati ceremonijom potpisivanja sporazuma o pripojenju četiri ukrajinske regije Rusiji.

"Svaka odluka da se nastavi s aneksijom ukrajinskih regija Donecka, Luhanska, Hersona i Zaporižje ne bi trebala imati pravnu vrijednost i zaslužuje osudu", rekao je.

"To je protiv svega što bi međunarodna zajednica trebala predstavljati. To iznevjerava svrhe i načela Ujedinjenih naroda. To je opasna eskalacija. Nema joj mjesta u modernom svijetu. Ne smije se prihvatiti", rekao je glavni tajnik.