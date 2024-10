Gusta magla ometa promet: Dogodila se prometna nesreća kod čvora Lipovac na A3

Vozačima se zbog magle savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka (Lipovca).

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj u zoni čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km.

Gust je promet i na brzoj cesti DC1 Solin-Klis u smjeru Splita te Jadranskoj magistrali (DC8) iz smjera Kaštela i Solina te između Podstrane i Stobreča u smjeru Splita.

U povodu blagdana Svih Svetih zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) danas od 15 do 23 sata; u petak, 1. studenoga od 14 do 23 sata; u nedjelju, 3. studenoga, od 12 do 23 sata.

U pomorskom prometu nema poteškoća.