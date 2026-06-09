Gumenjak naletio na kupača kod Novog Vinodolskog: Teško je ozlijeđen

Iz Policijske uprave primorsko-goranske navode da je plovilom upravljao 37-godišnji hrvatski državljanin te kako je nakon nesreće ozlijeđenom 67-godišnjaku, također hrvatskom državljaninu, pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Rijeka, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede.

Djelatnici Lučke kapetanije, koji su ispitivali okolnosti događaja, utvrdili su da se plovilo kretalo područjem na kojem plovidba nije dopuštena.