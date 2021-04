Guardian: Hrvatska policija optužena za seksualni napad na ženu iz Afganistana

Britanski Guardian piše o slučaju žene iz Afganistana koja je navodno seksualno zlostavljana na hrvatskoj granici, nakon što su joj prijetili nožem i prisilili ju da se skine gola, u sklopu pretresa grupe migranata uhvaćenih na granici s Bosnom

Europska komisija je incident opisala kao “ozbiljno navodno kriminalno djelo” i pozvala hrvatske vlasti da “temeljito istraže sve navode, i poprate to primjerenim potezima”, piše The Guardian.

“Vrijeđao nas je, ošamario je starca koji je bio s nama i s djecom, i naredio nam da ispraznimo džepove i pokažemo im sadržaj svojih torbi,” kazala je žena. “Onda me odveo sa strane i počeo me pretraživati… Inzistirala sam da me ne bi smio dirati i on me pitao zašto. Rekla sam zato što sam žena i muslimanka i to je haram. On me ošamario i rekao “Ako si muslimanka zašto si došla u Hrvatsku, zašto nisi ostala u Bosni s muslimanima?”

Potom je policajac navodno skinuo njenu maramu i jaknu.

“Nakon što mi je skinuo jaknu, počeo je dirati moje grudi, i ja sam zaplakala… Dala sam policajcu 50 eura koje sam imala sa sobom, u nadi da će me prestati dirati. Naredio mi je da skinem svu odjeću i ja sam odbila. Nastavio me dirati po grudima i po stražnjici, i puno sam plakala. Onda mi je rekao da prestanem plakati i pokazao pokretom ruke da će me zadaviti ako nastavim. Bojala sam se ali prestala sam plakati.”

Nakon nekoliko minuta pojavio pojavio se policijski kombi, migrantima je naređeno da uđu u njega, i zatim su se vozili oko 20 minuta pa im je rečeno da izađu van.

Drugi policajac je opet tražio od žene da se skine gola.

“Prigovorila sam, ali on me ošamario i rekao mi da se svlačim… Imala sam šest majici na sebi i troje hlača. Skinula sam sa sebe sve osim jedne majice i jednih hlača, i pokrila sam se prekrivačem. On je ispipao moju odjeću i rekao da moram skinuti sve, čak i donje rublje. Počeo me pretresati i dirati me, dok sam bila gola. Onda me zapitao da li ga volim. Rekao je “Ja tebe volim, voliš li ti mene? Hoćeš da te odvedem negdje da budemo zajedno?”