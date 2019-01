Grmoja o avionima: Definitivna odgovornost premijera zbog kupovine 'mačka u vreći'

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je u utorak kako je američki veleposlanik Robert Kohorst jučer jasno dao do znanja da su i hrvatska vlada i premijer od početka bili upoznati s problemima koji postoje u procesu nabavke izraelskih aviona, te poručio kako u cijeloj priči oko aviona vidi „definitivnu odgovornost premijera” jer smo kupili „mačka u vreći”

„Ono što ja mogu iščitati je da je gospodin Kohorst jasno rekao da je hrvatska strana od početka bila upoznata s onim što američka strana smatra problematičnim, da se hrvatska strana nadala da će se sve to riješiti, a nije se riješilo i mi smo kupili 'mačka u vreći' . Ono što je suština priče je da su avioni još uvijek u Izraelu i tamo će i ostati”, ustvrdio je Grmoja na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljao Mostov Zakon o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti.

Naravno, kaže, da američki veleposlanik štiti interese SAD-a kojih će možda i dalje biti u nastavku posla s avionima. „Tako da u tom smislu naravno nije njegov zadatak da gazi hrvatsku vladu, ali jasno je dao do znanja da su i hrvatska vlada i premijer od početka bili upoznati s problemima koji postoje u ovom procesu. Bez obzira na te probleme hrvatska vlada se nadala da će problemi nestati te da će se sve riješiti. Tako da je tu definitivna odgovornost premijera”, ustvrdio je Grmoja.

Osvrnuo se i na predstojeću saborsku raspravu o SDP-ovoj interpelaciji o radu vlade zbog fijaska s kupovinom izraelskih aviona.

„Što se tiče štete za premijera, o tome će procijeniti birači, a interpelacija SDP-a neće proći jer nema dovoljno ruku u Saboru. Imamo kupljenu trgovačku većinu, a mi, kao i novinari, samo možemo preispitivati cijeli proces”, rekao je politički tajnik Mosta.

Komentirao je i slučaj Ivana Pernara i 'Abecede Demokracije' rekavši kako je tu priču trebalo puno prije objaviti. „Ja ne znam zašto se svi pravimo blesavi? Mi za to znamo od 2016. i nitko to nije propitivao. Nama se afere vade kada to nekome odgovara”, poručio je.

Grmoja je osudio i nedavni teški verbalni napad stranke Živi zid na novinarku Jutarnjeg lista Željku Godeč koja je u svom tekstu problematizirala rad ključnih aktera te stranke kao i financijsko poslovanje, pozivajući se na nalaz Državne revizije.

"Kolege iz Živog zida su trebali ponuditi argumente, a ne objavljivati ime pojedine novinarke. Trebali su reći što se dogodilo, što je posrijedi, zašto ih se proziva... Oni su na to trebali odgovoriti”, rekao je Grmoja.