"Mi na tome radimo već nekoliko godina. U narednom ćete razdoblju vidjeti i formaliziranje tih odluka o kojima ste čitali ili slušali. Ima tu još pitanja koja trebamo riješiti" , rekao je Grlić Radman novinarima na marginama Izvještajnog XXII. Općeg sabora HDZ-a u Šibeniku.

Na pitanje je li zadovoljan iznosom odštete, ministar je odgovorio da nije bila riječ o visini iznosa, nego o simboličnoj važnosti tog čina. "Nitko nije išao za iznosom, nego je to trebalo učiniti na jedan simboličan način. Naravno da je to bitno i logorašima, to je njihova satisfakcija, ali bitno je priznanje ", rekao je Grlić Radman, odavši priznanje i crnogorskoj vladi, kojoj, kako je kazao, nije lako djelovati u složenim unutarnjopolitičkim okolnostima.

Podsjetio je da postoji šest otvorenih pitanja vezanih uz temeljna prava i vladavinu prava u okviru pregovaračkog poglavlja 23 te istaknuo važnost rješavanja pitanja dobrosusjedskih odnosa u kontekstu poglavlja 31 pristupnih pregovora Crne Gore s Europskom unijom.

Istaknuo je da u Crnoj Gori još uvijek postoje politički akteri koji smatraju da je riječ bila o građanskom ratu, spomenuvši predsjednika crnogorske skupštine Andriju Mandića, za kojega je rekao da je samoproglašeni četnički vojvoda koji je ratovao na dubrovačkom, odnosno južnom bojištu. "Građanski rat podrazumijeva što? Jesmo li mi iz Dubrovnika pucali na Podgoricu ili iz Dubrovnika uništavali Kotor ili Nikšić?" upitao je ministar.

"Važno je osvijestiti u javnosti da je Crna Gora bila dio agresorske politike Slobodana Miloševića i njegova režima. To treba stalno naglašavati. To nije bilo prije 200 godina, to je bilo prije 35 godina, kada su rezervisti JNA iz Crne Gore uništavali dubrovačko područje i Konavle, pljačkali, palili kuće i odvodili hrvatske civile u zloglasni logor Morinj", rekao je Grlić Radman.

Naglasio je važnost prenošenja povijesne istine mlađim generacijama kako se takvi događaji ne bi ponovili. "To vi kao mlađe generacije morate prenositi dalje. To se ne smije više dogoditi", poručio je ministar.

Crnogorska vlada u petak je usvojila izvješće o obeštećenju bivših zatočenika logora Morinj, kojim je, prema pisanju crnogorskih medija, predviđena isplata oko 18 milijuna eura odštete. Ugovorom je obuhvaćeno obeštećenje osoba koje su bile zatočene i mučene u Morinju te nasljednika onih čija se smrt može izravno povezati s boravkom u logoru.

Obeštećenje bivših logoraša jedno je od otvorenih pitanja čije rješavanje Hrvatska očekuje prije završetka pristupnih pregovora Crne Gore s Europskom unijom, čijom članicom ta zemlja želi postati 2028. godine.