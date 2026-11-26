' Zajedno smo ispisali povijest, ali naša borba još nije završena. Nijedna sila ne može zauvijek nadjačati narod koji je odlučio uzeti stvar u svoje ruke. Pred Srbijom je još jedan izbor. Da pobjeda bude potpuna', poručili su Studenti u blokadi.

Na društvenim mrežama profila 'Svi u blokade – FDU' vijest o raspisivanju predsjedničkih izbora popraćena je novim videospotom i pitanjem: 'Gdje si za reprizu pobjede?'

'MI SMO SRPSKI HDZ'

Glavni protagonist novog studentskog videa je bivši srpski predsjednik Aleksandar Vučić. Studenti su kroz niz arhivskih i aktualnih snimki prikazali njegovu političku karijeru, od radikalskih početaka uz Vojislava Šešelja do nedavnih nastupa u srpskoj Skupštini, uključujući i onaj na kojem se pojavio sa zavijenim prstom.

Gde si za reprizu pobede? https://t.co/hPIjJM1vIB

U spotu se izmjenjuju prizori Vučićeva smijanja, plesa, slanja poljubaca, pecanja, igranja društvene igre 'Čovječe, ne ljuti se', ali i njegove poznate prezentacije parizera.

Sve je popraćeno pjesmom 'Kao da me nema' hrvatske pjevačice Vanne, čiji je odabir, sudeći prema reakcijama gledatelja koje prenosi Nova.rs, posebno oduševio pratitelje studentskog profila.

'Idemo opet', poručili su studenti FDU-a, dok su im pratitelji u komentarima odgovarali: 'Idemo sada još jače.'

Čeka se ime predsjedničkog kandidata

Očekuje se da će Studentska lista uskoro objaviti ime svojeg predsjedničkog kandidata. Njihov zastupnik Ilija Srdanović prije nekoliko dana najavio je da će javnost doznati ime kandidata neposredno nakon raspisivanja izbora.

Podsjetimo, Aleksandar Vučić podnio je ostavku na dužnost predsjednika Srbije 27. rujna, nekoliko mjeseci prije isteka mandata, kako bi se mogao kandidirati na prijevremenim parlamentarnim izborima.

Na izborima održanima 25. listopada Studentska lista osvojila je 140 od ukupno 250 zastupničkih mandata, dok je lista Ujedinjena Srbija osvojila 103 mandata. Preostalih sedam pripalo je manjinskim strankama.