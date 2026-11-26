Sjeverna Koreja privremeno je obustavila isporuke balističkih projektila i dijela topničkog streljiva Rusiji, objavila je u četvrtak ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Prema njezinim informacijama, odnosi dviju zemalja zahladili su nakon izjave visokog ruskog diplomata o posredovanju u smirivanju napetosti između Sjeverne i Južne Koreje, a ona je izazvala nezadovoljstvo u Pjongjangu

Pukotine u savezništvu Moskve i Pjongjanga? Ukrajinci tvrde da je Kim obustavio isporuke projektila Sjeverna Koreja navodno odugovlači i s odgovorom na zahtjev Moskve za znatnim povećanjem broja sjevernokorejskih vojnika u Rusiji, piše Euromaidan Press, pozivajući se na ukrajinske obavještajce. Pjongjang je dosad imao važnu ulogu u opskrbi ruske vojske. Prema procjenama ukrajinskih obavještajnih službi, do kraja 2025. godine Sjeverna Koreja osiguravala je do polovice ruskih potreba za topničkim granatama kalibra 122 i 152 milimetra. Rusiji je do rujna ove godine navodno isporučila i oko 150 balističkih projektila KN-23 i KN-24.

Dulji prekid isporuka balističkih projektila mogao bi smanjiti pritisak na ukrajinske gradove jer protuzračna obrana ima poteškoća s njihovim presretanjem. Izjava ruskog diplomata razljutila Pjongjang Prema informacijama HUR-a, napetosti su počele u listopadu, kada je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko izjavio da će Moskva ubuduće pomagati u smirivanju napetosti između Seula i Pjongjanga. Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova Choe Son-hui krajem listopada poručila je da takve izjave nisu u skladu s prirodom savezničkih sporazuma dviju zemalja te je od Moskve zatražila objašnjenje njezine politike prema Južnoj Koreji. Ukrajinski obavještajci tvrde da je odluku o privremenoj obustavi vojne pomoći osobno donio sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un.

Sjeverna Koreja testirala hipersoničnu raketu Izvor: Profimedia / Autor: KCNA / UPI / Profimedia







+3 Sjeverna Koreja testirala hipersoničnu raketu Izvor: Profimedia / Autor: KCNA / UPI / Profimedia

Ruskim vojnim avionima zabranjen prelet Ograničenja se, prema tvrdnjama ukrajinske službe, ne odnose samo na isporuke oružja i streljiva. 'Među ostalim, ograničenja uključuju zabranu korištenja sjevernokorejskog zračnog prostora ruskim vojnim transportnim zrakoplovima, kao i obustavu isporuka balističkih projektila KN-23 i sljedeće pošiljke topničkog streljiva', objavio je HUR. Pjongjang navodno odugovlači i s odgovorom na zahtjev Moskve da se broj sjevernokorejskih vojnika u Rusiji poveća s 8500 na 50 tisuća. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je u kolovozu izjavio da Rusija namjerava primiti između 30 i 50 tisuća sjevernokorejskih vojnika. Sjevernokorejski vojnici i dalje su u Rusiji Unatoč navodnom zahlađenju odnosa, sjevernokorejske snage nisu povučene iz Rusije. Pripadnici sjevernokorejskih specijalnih snaga i dalje su raspoređeni u Kurskoj oblasti, tvrdi HUR.

Kim Jong-un i kći u akciji Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia







+3 Kim Jong-un i kći u akciji Izvor: Profimedia / Autor: STR / AFP / Profimedia