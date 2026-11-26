Sjeverna Koreja privremeno je obustavila isporuke balističkih projektila i dijela topničkog streljiva Rusiji, objavila je u četvrtak ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR). Prema njezinim informacijama, odnosi dviju zemalja zahladili su nakon izjave visokog ruskog diplomata o posredovanju u smirivanju napetosti između Sjeverne i Južne Koreje, a ona je izazvala nezadovoljstvo u Pjongjangu
Pukotine u savezništvu Moskve i Pjongjanga? Ukrajinci tvrde da je Kim obustavio isporuke projektila
Sjeverna Koreja navodno odugovlači i s odgovorom na zahtjev Moskve za znatnim povećanjem broja sjevernokorejskih vojnika u Rusiji, piše Euromaidan Press, pozivajući se na ukrajinske obavještajce.
Pjongjang je dosad imao važnu ulogu u opskrbi ruske vojske. Prema procjenama ukrajinskih obavještajnih službi, do kraja 2025. godine Sjeverna Koreja osiguravala je do polovice ruskih potreba za topničkim granatama kalibra 122 i 152 milimetra. Rusiji je do rujna ove godine navodno isporučila i oko 150 balističkih projektila KN-23 i KN-24.
Dulji prekid isporuka balističkih projektila mogao bi smanjiti pritisak na ukrajinske gradove jer protuzračna obrana ima poteškoća s njihovim presretanjem.
Izjava ruskog diplomata razljutila Pjongjang
Prema informacijama HUR-a, napetosti su počele u listopadu, kada je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko izjavio da će Moskva ubuduće pomagati u smirivanju napetosti između Seula i Pjongjanga.
Sjevernokorejska ministrica vanjskih poslova Choe Son-hui krajem listopada poručila je da takve izjave nisu u skladu s prirodom savezničkih sporazuma dviju zemalja te je od Moskve zatražila objašnjenje njezine politike prema Južnoj Koreji.
Ukrajinski obavještajci tvrde da je odluku o privremenoj obustavi vojne pomoći osobno donio sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un.
Ruskim vojnim avionima zabranjen prelet
Ograničenja se, prema tvrdnjama ukrajinske službe, ne odnose samo na isporuke oružja i streljiva.
'Među ostalim, ograničenja uključuju zabranu korištenja sjevernokorejskog zračnog prostora ruskim vojnim transportnim zrakoplovima, kao i obustavu isporuka balističkih projektila KN-23 i sljedeće pošiljke topničkog streljiva', objavio je HUR.
Pjongjang navodno odugovlači i s odgovorom na zahtjev Moskve da se broj sjevernokorejskih vojnika u Rusiji poveća s 8500 na 50 tisuća.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još je u kolovozu izjavio da Rusija namjerava primiti između 30 i 50 tisuća sjevernokorejskih vojnika.
Sjevernokorejski vojnici i dalje su u Rusiji
Unatoč navodnom zahlađenju odnosa, sjevernokorejske snage nisu povučene iz Rusije. Pripadnici sjevernokorejskih specijalnih snaga i dalje su raspoređeni u Kurskoj oblasti, tvrdi HUR.
Od sredine ljeta u ruskoj Voronješkoj oblasti nalazi se i sjevernokorejska raketna postrojba koju ruska vojska, prema informacijama ukrajinskih obavještajaca, koristi za napade na Ukrajinu.
Veliki gubici i nesuglasice između dviju vojski
Ukrajinska vojna obavještajna služba tvrdi da diplomatske nesuglasice nisu jedina prepreka širenju vojne suradnje Moskve i Pjongjanga.
Među problemima navodi jezičnu barijeru, nedostatak prevoditelja, slabu usklađenost dviju vojski i nedostatnu logističku potporu sjevernokorejske strane.
Prema informacijama HUR-a, pojedini pripadnici ruskog vojnog vrha s omalovažavanjem se odnose prema sjevernokorejskim vojnicima i njihovu prisutnost doživljavaju kao politički nametnut teret.
Dodatnu prepreku predstavljaju veliki gubici. Ukrajinski obavještajci procjenjuju da je Sjeverna Koreja u borbama u Kurskoj oblasti pretrpjela ukupno 7058 vojnih gubitaka, od kojih je poginulih vojnika 2251, a ostali su ranjeni.