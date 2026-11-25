U zaključku se navodi kako Odbor izražava ozbiljnu zabrinutost zbog iznesenih okolnosti koje upućuju na moguće propuste u pružanju zdravstvene zaštite , postupanju prema pacijentima, upravljanju ustanovom i funkcioniranju sustava nadzora.

U videu se navodi predloženi zaključak HDZ-ove većine uz pitanje: "Što Ivana Kekin nije željela da se čuje?"

Među točkama zaključka je i da Odbor zahtijeva da se posebno ispitaju okolnosti i uzroci smrtnih slučajeva pacijenata u posljednjih godinu dana, zakonitost i stručna opravdanost postupanja prema pacijentima te eventualni propusti odgovornih osoba.

Poziva se Grad Zagreb, kao osnivač Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, da preuzme odgovornost za stanje u ustanovi te se nalaže Upravnom vijeću Klinike, ravnateljstvu i nadležnom Gradskom uredu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom da bez odgode u najkraćem mogućem roku uspostave sve organizacijske, stručne i upravljačke procese u skladu s važećim propisima, kako bi se osiguralo zakonito, sigurno i nesmetano funkcioniranje ustanove te kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

Odbor smatra da iznesene okolnosti otvaraju pitanje političke odgovornosti Grada Zagreba i njegovih predstavnika odgovornih za nadzor i upravljanje ustanovama.

Nakon gotovo petosatne rasprave na Odboru za zdravstvo u srijedu se nije glasovalo o zaključku koji predlaže HDZ-ova većina, a predsjednica Odbora Ivana Kekin poručila je da će se članovi Odbora o zaključku izjasniti e-mailom.

Na pitanje što je sa zaključcima, odgovorila je da postoji zaključak koji će uputiti HDZ-ova većina na glasanje, ali da nisu više stigli o njemu govoriti. "Ovo doživljavam kao zapravo prvu od dvije sjednice. U utorak slijedi druga u 9,30 ujutro na kojoj će se raspravljati šire o psihijatrijskoj skrbi", poručila je Kekin.