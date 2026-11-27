Ovogodišnje blagdanske jaslice, koje su postavljene na Prokurativama i simboliziraju dolazak Božića, kako je objašnjeno, nisu klasičan prizor betlehemske štalice, n ego instalacija konceptualne umjetnosti s porukom „Božić se rodio među nama“.

"Neka razdoblje Adventa u Splitu b ude ispunjeno mirom, radom i zajedništvom," istaknuo je gradonačelnik Tomislav Šuta na otvaranju Adventa. Istaknuo je kako će Split u vrijeme trajanja Adventa biti ispunjen programima dječjeg, duhovnog i zabavnog sadržaja.

Pod kupolom koja predstavlja nebeski svod smješten je idealni grad, a Sveta obitelj nalazi se u njegovu središtu, na križištu dviju glavnih ulica. Prema njoj kroz četiri ulice pristižu anđeo, tri kralja, pastir te vol i magarac. Do Svete obitelji ne dolazi se ravno, nego stazom posutom slamom, i tek se tada otkriva smisao prizora. Jaslice će tijekom blagdana rasti kako bude nicala božićna pšenica između gradskih zgrada i ozeleni grad pod kupolom.

U sklopu svečanosti otvaranja splitskog Adventa zapaljen su svjetiljke na 17 metar visokom boru postavljenom tik uz Prokurative i koji se vidi i iz drugih dijelova Splita te s susjednih otoka Brača i Šolte.

Ovogodišnje svečano otvaranje Adventa bilo je posvećeno nedavno preminulom splitskom skladatelju i glazbenom pedagogu Jovici Škari koji je desetljećima vodio dječji zbor Srdelice. Taj je zbor nastupio na otvaranju Adventa u spomen na Jovicu Škaru.

Prva blagdanska svijeća u Splitu će biti zapaljena u subotu na Trgu Franje Tuđmana ispred crkve sv. Franje.