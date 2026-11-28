Na Općem saboru HDZ-a, koji je uglavnom izvještajnog karaktera nema europarlamentarnog zastupnika Tomislava Sokola koji je izbačen iz Nacionalnog odbora stranke. Gordan Jandroković je, pak, poslao poruku oporbi

Na 22. Općem saboru HDZ-a u Šibeniku, okupio se vrh stranke, predvođen premijerom Andrejem Plenkovićem, ali i gotovo 1000 stranačkih izaslanika. Ovo okupljanje neće iznjedriti promjene u vodstvu stranke, ali bi moglo poslužiti kao ishodište za smjer stranke u sljedećih godinu i pol dana, odnosno do sljedećih parlamentarnih izbora.

Okupljenima se obraćaju, predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber, europska povjerenica za Mediteran, Dubravka Šuica te predsjednik HSS-a Darko Vuletić. Njegova stranka se u prosincu vraća pod okrilje Europske pučke stranke. Obratit će se i glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ministar branitelja Tomo Medved, a nakon toga i predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković. No, među visokim uzvanicima i koalicijskim partnerima nema Tomislava Sokola, europarlamentarnog zastupnika iz redova HDZ-a. Naime, kako piše Slobodna Dalmacija, dio je to stegovnih mjera kojima je podvrgnut nakon javnog kritiziranja vodstva stranke, nakon čega je izbačen iz Nacionalnog odbora HDZ-a. Ulaganje u Hrvate izvan Hrvatske "Hvala vam što u Hrvati u Srbiji nisu samo više gosti nego što se uistinu osjećamo da ovdje pripadamo. Hrvati u Republici Srbiji nisu oduvijek izgledali ovako kao danas. Da HDZ i ova Vlada nije počela ulagati Hrvate u Srbiji budite sigurni da bi se utopili, da nas gotovo više ne bi bilo. Razbijanje hrvatskog korupusa sasvim sigurno bi učinilo da nas sve manje i manje tamo bude. HDZ i ova Vlada učinila je nešto sasvim suprotno. Pojavila se motivacija, žar", rekla je Jasna Vojnić, predsjednica je Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) u Republici Srbiji i saborska zastupnica HDZ-a u Hrvatskom saboru. Predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović najavio je da će Plenković 4. prosinca, po prvi puta nakon dvije godine posjetiti BiH i Predsjedništvo za koje je tada rekao da ga ne želi posjetiti jer Hrvati nemaju legitimnog predstavnika, što se u međuvremenu promijenilo. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić istaknuo je da se u HDZ učanilo 10.128 osoba prosječne dobi 37,5 godina.

Opći sabor HDZ-a Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+19 Opći sabor HDZ-a Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev

Jandroković: 'Usporedbe Hrvatske i Srbije opasne' "Mi smo na drugom dijelu trećeg mandata, ostvareni su vrlo dobri rezultati u 10 godina kriza i oporba je to prepoznala, vrlo su agresivno krenuli, puno ranije nego inače u kampanju, koristeći četiri elementa: korupciju, okupaciju institucija, ustašizaciju i inflaciju. Na to imamo jednostavne govore. No, posebno je iritantno uspoređivanje Hrvatske i Srbije te nagovaranje ljudi da slijede srpski model i da se bore protiv vlasti koja je, govorim o Srbiji, izvor nestabilnosti u ovom dijelu Europe. Hrvatska je stabilna zemlja, uspješnog gospodarstva i turizma i sjajno se razvija. To nisu naše brojke, već ozbiljne analize. Usporedbe Hrvatske i Srbije su nešto na što moramo otvoriti oči. Hrvatska i Srbija nisu usporedive. Rušenje vlasti poput Vučićeve i takav scenarij u Hrvatskoj je opasno i pogubno. Sad bi trebali vratiti se 20 godina unazad i slijediti takve principe, pa uz malo jugonostalgije zaključiti kako nismo ni trebali stvarati hrvatsku državu. Mi to nećemo dopustiti. Nije to samo udar na HDZ, već i na hrvatsku državu. Zato je dužnost HDZ-a ponavljati da je Domovinski rat temelj hrvatske države, biti zahvalni braniteljima što su dali svoju žrtvu i izborili se za Hrvatsku. Trebamo biti zahvalni Franji Tuđmanu na državotvornom djelovanju", poručio je šef Sabora Gordan Jandroković. "Oporba vrlo manipulativno govori o Hrvatskoj kao nazadnoj zemlji. Često govore o svrgavanju vlasti, pa i o spaljivanju pravosuđa. Hrvatska se gradi 36 godina, nastala je na ratu, raste i razvija se i sad bi to trebao netko rušiti. Mi imamo odgovore na to, nećemo se spuštati na njihovu razinu. Jedan je odgovor domoljublje, koje je njima sumnjivo. Njima smetaju pjesme koje se pjevaju 35 godina pa bi ih mi sad trebali zabranjivati. Naša je zadaća jačati gospodarstvo i životni standard, voditi brigu o socijalno osjetljvima, štititi prava manjina i voditi računa o Hrvatima izvan Hrvatske", dodao je.

Govor Plenkovića Premijer Andrej Plenković je svoj govor započeo Tuđmanovom: "Drage Hrvatice i Hrvati...". Nakon toga je govorio o novom državnom proračunu i svim efektima koje bi on trebao polučiti. Dogovoren je i sporazum sa sindikatima državnih i javnih službi. "U Bruxellesu smo vodili važne razgovore i vodili bitke za državne interese", dodao je istaknuvši da je Hrvatska u dobroj poziciji po pitanju novog europskog proračuna. Nije propustio ni istaknuti rast BDP-a u trećem kvartalu od 2,9 posto. "Zadnje ispitivanje javnog mnijenja pokazalo je rast potpore HDZ-u, 10 posto ispred konkurencije", dodao je. Pohvalio se i rastom BDP-a koji je u proteklih 10 godina udvostručen. Potom je pobrojao sve ekonomske i socijalne mojere kojim je Vlada nastojala smanjiti inflaciju i očuvati životni standard građana. Dodao je da će Hrvatska imati takvu vojsku da je više nitko nikad neće moći ugroziti. "Hrvatska će nastaviti podržavati Ukrajinu politički, vojno i financijski, jer je to jedini moralni izbor za hrvatski narod", istaknuo je. Rješavanje otvorenih pitanja sa susjedima "Suočeni smo s nevjerojatnim naratvom ljudi kojih na našem europskom putu nije ni bilo ili na sve gledaju s figom u džepu. Takve teze, em što su provjerljivo netočne, žele unijeti skepsu među građane, skepsu o financijama, o članstvu u EU-u. Tu retoriku izriče i predsjednik Milanović, makar ne znam zašto, a preuzima oporba, ovi ozbiljniji i ovi manje ozbiljni. Rekao sam da smo u budućem europskom proračunu u plusu za sedam milijardi eura. To znači da će Hrvatska biti u plusu 22 godine članstva u EU. Nema tog barbe iz Amerike koji može to sve pokriti", rekao je. Apelirao je na crnogorske vlasti da riješe sva otvorena pitanja s Crnom Gorom, jer su ona rješiva, pritom istaknuvši rješavanje kopnene granice. "Nije riječ ni o ucjeni ni o iznudi, riječ je o tome da je vrijeme da se ovo otvoreno pitanje konačno stavi na stol", rekao je i usmjerio se na Srbiju. "Dat ćemo novoj vlasti vremena, ali ćemo otvorena pitanja staviti na stol. Nećemo dozvoliti da se veličaju ratni zločinci, poput Mladića. S takvom popudbinom se teško može brzo u Europu", poručio je Plenković, pa se osvrnuo na oporbu.