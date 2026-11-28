Grad je, naime, značajno podigao prag za ostvarivanje ovog prava koji ove godine iznosi 700 eura. Tako će umirovljenici koji imaju mirovine manje od 300 eura dobiti 60 eura božićnice, a svi čije mirovine iznose od 300,01 do 700 eura dobit će božićnicu u iznosu od 30 eura.