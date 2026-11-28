Božićnice će i ove godine dobiti više od dvije tisuće jaskanskih umirovljenika, kojima je mjesečni iznos mirovine manji od 700 eura, objavio je Grad Jastrebarsko
Grad je, naime, značajno podigao prag za ostvarivanje ovog prava koji ove godine iznosi 700 eura. Tako će umirovljenici koji imaju mirovine manje od 300 eura dobiti 60 eura božićnice, a svi čije mirovine iznose od 300,01 do 700 eura dobit će božićnicu u iznosu od 30 eura.
Božićnice će se isplaćivati u prvoj polovici prosinca putem poštanskih uputnica, a u skladu podacima dobivenim iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO). Zbog toga Grad moli umirovljenike da se jave izravno u Grad ako do kraja godine ne dobiju božićnicu poštom, a udovoljavaju propisanim kriterijima.