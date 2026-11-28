Nakon polijetanja uz kašnjenje od pola sata, let OU664 je već započeo spuštanje prema Dubrovniku. No, putnicima je rečeno da zbog olujnog oblaka piloti zrakoplova nisu dobili dozvolu za slijetanje. Nakon kruženja i ponovnog približavanja pisti, piloti su odustali od slijetanja te se oko 23 sata zrakoplov vratio u Zagreb.

Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je u petak navečer poletio iz Zagreba prema Dubrovniku zbog lošeg vremena je vraćen u Zagreb, iako je bio nadomak dubrovačke zračne luke . Jedan od putnika posvjedočio je da su mnogi ostali na terminalu Zračne luke dr. Franjo Tuđman bez zamjenskog smještaja, hrane ili pića.

"Posebno ističem da se tijekom cijelog leta niti jedan član letačke posade, ni kapetan ni prvi časnik, nije izravno obratio putnicima putem razglasa. Na pitanja putnika zašto zrakoplov nije preusmjeren prema Splitu ili nekoj drugoj bližoj alternativnoj zračnoj luci nisu pruženi konkretni odgovori. Komunikacija pojedinih članova kabinskog osoblja s putnicima bila je, prema mojem neposrednom iskustvu, izrazito nervozna i neprofesionalna", opisao je situaciju unutar zrakoplova.

"Organizirali su let u 6:15 s kojim smo upravo sletjeli u Dubrovnik. Sedam sati provedenih na pustom aerodromu bez čaše vode je nezamislivo sramotno!" rekao je ogorčeni putnik za N1 te je nastavio:

Putnicima, među kojima je bilo male djece, ali i starijih osoba narušenog zdravlja, ponuđen je nastavak putovanja nekim od kasnijih letova ili čak ujutro. No, hotelski smještaj i prijevoz do grada nitko nije spominjao.

Djelatnice prijetile policijom

Nakon slijetanja, dodao je, morali su čekati još pola sata na iskrcaj iz aviona i prijevoz autobusom do terminala. U zrakoplovu im je najavljeno kako će h u prostoru za preuzimanje prtljage dočekati osoblje koje će ih informirati o daljnjim postupcima i nastavku putovanja. No, rečeno im je da će morati čekati prvi let koji je u 6.15, bez hotelskog smještaja i prijevoza do Zagreba.

"Na primjedbu da je jednostavnom pretragom internetskih platformi moguće pronaći više desetaka naizgled raspoloživih hotelskih kapaciteta na području Zagreba, jedna od djelatnica odgovorila je da organiziranje smještaja putnika nije njezin posao. Na višekratna pitanja o načinu zbrinjavanja putnika nisu pruženi konkretni odgovori. Obje djelatnice odbile su se predstaviti imenom i prezimenom, a na daljnje inzistiranje na dobivanju informacija zaprijetile su pozivanjem policije", rekao je putnik.

Tražit će detaljno očitovanje

Najavio je da će od Uprave Croatia Airlinesa zatražiti detaljno očitovanje o okolnostima koje su dovele do odustajanja od slijetanja u Dubrovniku, razlozima povratka u Zagreb umjesto preusmjeravanja prema Splitu te postupanju osoblja i zbrinjavanju putnika.

"Za stanovnike Dubrovnika zračni promet nije pitanje luksuza ili komfora, nego jedna od temeljnih potreba svakodnevnog života, poslovanja, obrazovanja, zdravstvene skrbi i povezanosti s ostatkom države. U trenutku kada se u dubrovačkoj javnosti ponovno raspravlja o iznimno visokim cijenama zrakoplovnih karata, smatram da je jednako važno otvoriti pitanje kvalitete, pouzdanosti i kontinuiteta usluge koju građani za taj novac dobivaju.

Obnova flote i modernizacija zrakoplova ne mogu same po sebi biti mjerilo uspješnosti nacionalnog zračnog prijevoznika ako nisu praćene odgovarajućom operativnom spremnošću, pouzdanošću prometa, profesionalnošću zaposlenika i kvalitetnim odnosom prema putnicima", govori ogorčeni putnik te nastavlja:

Pravne mjere

"Nepovoljni meteorološki uvjeti mogu u potpunosti opravdati odustajanje od slijetanja, ali ni u kojem slučaju ne mogu opravdati ostavljanje putnika tijekom noći bez odgovarajuće skrbi. Posebno naglašavam da postojanje izvanrednih meteoroloških okolnosti ne oslobađa zračnog prijevoznika obveze skrbi o putnicima propisane zakonodavstvom Europske unije.

Namjeravam poduzeti odgovarajuće pravne i regulatorne korake radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i odgovornosti te s prikupljenom dokaznom dokumentacijom i službenim očitovanjem Uprave Croatia Airlinesa upoznati hrvatsku i međunarodnu javnost.

Ovdje se ne radi prvenstveno o pitanju financijske odštete pojedinom putniku, nego o pitanju odgovornosti nacionalnog zračnog prijevoznika prema svim svojim putnicima, a posebno prema stanovnicima Dubrovnika, kojima je pouzdana zračna povezanost od životne važnosti", zaključio je putnik.

Iz Croatia Airlinesa i Međunarodne zračne luke Zagreb zasad se nisu oglasili o ovoj situaciji.