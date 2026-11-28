Gotovo dvije trećine ispitanih posjetitelja zagrebačkih noćnih klubova barem je jednom u životu konzumiralo ilegalne droge, a gotovo četvrtina kokain, pokazalo je novo istraživanje Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, kojim je obuhvaćeno 599 posjetitelja deset noćnih klubova

Istraživanje je provedeno od listopada do prosinca 2025. na 11 događanja u deset zagrebačkih noćnih klubova, a rezultati su predstavljeni u publikaciji „Noćni život između zabave i rizika”, autora Renate Glavak Tkalić, Bruna Škovrlja i Anje Wertag.

Obuhvaćeno je 599 osoba u dobi od 18 do 67 godina, prosječne dobi 27 i pol godina, uz podjednaku zastupljenost muškaraca i žena. Nešto više od polovice ispitanika bilo je zaposleno, a 41,4 posto još se školovalo. Rezultati istraživanja pokazuju da je konzumacija stimulansa u mjesecu prije istraživanja bila najzastupljenija među ispitanicima u dobi od 25 do 34 godine, a autori posebno upozoravaju na zdravstvene rizike povezane s kombiniranjem alkohola i droga te uzimanjem više vrsta droga tijekom istog izlaska. Podaci su prikupljani neposredno u noćnim klubovima, a uz anketiranje posjetitelja istraživači su provodili i mjerenje koncentracije alkohola u izdahnutom zraku. Gotovo dvije trećine ispitanih posjetitelja noćnih klubova barem je jednom u životu konzumiralo ilegalne droge, a gotovo trećina uzimala ih je i u mjesecu prije istraživanja.

Najčešće su konzumirali kanabis, a slijede kokain, ecstasy i amfetamini. Autori publikacije usporedili su dobivene rezultate s podacima nacionalnog istraživanja o uporabi sredstava ovisnosti iz 2023. godine, prema kojem je nešto više od četvrtine stanovnika Hrvatske u dobi od 15 do 64 godine barem jednom u životu konzumiralo ilegalne droge. Među ispitanim posjetiteljima noćnih klubova u dobi od 25 do 34 godine udio onih koji su u mjesecu prije anketiranja konzumirali kokain bio je sedam puta veći nego među njihovim vršnjacima u općoj populaciji. Udio konzumenata ecstasyja bio je 19 puta veći, a amfetamina čak 22 puta. Najveći udio osoba koje su barem jednom u životu konzumirale kokain zabilježen je među ispitanicima u dobi od 25 do 34 godine (35,3 posto). Među najmlađim ispitanicima, u dobi od 18 do 24 godine, taj je udio bio znatno manji (11,1 posto).

Muškarci su gotovo dvostruko češće od žena navodili da su tijekom života uzimali kokain. Svaki deseti ispitanik konzumirao ketamin Nove droge barem je jednom u životu konzumiralo gotovo 15 posto ispitanih posjetitelja noćnih klubova, a gotovo svaki deseti uzimao ih je i u godini prije istraživanja. U općoj populaciji manje od dva posto ispitanika navelo je da je ikada uzimalo nove droge, a manje od jedan posto da ih je konzumiralo u prethodnih godinu dana. Ketamin, koji se u medicini koristi kao anestetik, barem je jednom konzumiralo 10,4 posto ispitanika, gama-hidroksibutirat (GHB) ili gama-butirolakton (GBL) njih 6,2 posto, a sintetske kanabinoide 4,4 posto. Prema podacima Agencije Europske unije za droge (EUDA), GHB i GBL djeluju depresivno na središnji živčani sustav, a njihova konzumacija može izazvati gubitak svijesti i opasno usporavanje disanja, osobito u kombinaciji s alkoholom. Zbog sedativnog djelovanja i mogućeg gubitka pamćenja te se tvari zlorabe i za onesposobljavanje žrtava seksualnog nasilja.

Sintetski kanabinoidi laboratorijski su proizvedene tvari koje oponašaju djelovanje kanabisa, ali mogu imati znatno snažnije i nepredvidljivije učinke. U odnosu na istraživanje provedeno 2018. među posjetiteljima zagrebačkih noćnih klubova, ispitanici su češće navodili da su barem jednom u životu konzumirali ketamin, GHB ili GBL te sintetske kanabinoide. Autori upozoravaju da zbog razlika u uzorcima dvaju istraživanja (2018. i 2025.) nije moguće pouzdano utvrditi je li konzumacija droga porasla ili se smanjila, no oba istraživanja pokazuju da je ona među posjetiteljima zagrebačkih noćnih klubova vrlo raširena. Alkohol i kanabis, kanabis i kokain Više od 40 posto alkotestiranih ispitanika imalo je najmanje 0,5 promila alkohola. Alkohol i barem jednu ilegalnu ili novu drogu tijekom večeri u kojoj je provedeno istraživanje konzumiralo je 12,1 posto ispitanika, a dvije ili više vrsta droga njih 5,2 posto. Uz alkohol najčešće su konzumirali kanabis, dok je među kombinacijama droga najzastupljenija bila kombinacija kanabisa i kokaina.