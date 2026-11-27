Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavio je u petak, uoči Izvještajnog sabora HDZ-a, rezimiranje postignuća u protekle dvije godine i raspravu o budućem smjeru, naglasivši da je stranka jaka, stabilna i u punoj formi, a njegov zamjenik Tomo Medved dodao da je stranka snažna kao stijena

"Očekujemo odličan Sabor, mislim da je ovo dobra prigoda da nakon dvije godine rezimiramo postignuća. Sutra ćemo razgovarati o postignućima i smjeru za dalje”, poručio je Plenković novinarima uoči večerašnje sjednice Nacionalnog odbora, a sutrašnjeg Izvještajnog sabora stranke koji se održavaju u Šibeniku. Gospodarski rast od 2,9 posto Naglasio je kako je iza HDZ-a i Vlade "spektakularan tjedan" te da mogu biti zadovoljni. "Otvorili smo novu zgradu (središnjice stranke), predstavili u Hrvatskom saboru proračun za iduću godinu, borili se za hrvatske interese u Bruxellesu na Europskom vijeću za razdoblje 2028.-2034, gospodarski rast od 2,9 posto u trećem kvartalu, što je izvrsno", naveo je predsjednik Vlade i HDZ-a.

Na pitanje je li Izvještajni sabor ujedno priprema i za parlamentarne izbore, odgovorio je da su izbori još daleko, za otprilike 20 mjeseci. "Ima još puno do izbora, a mi smo u punoj formi", ustvrdio je.

Sabor HDZ-a u Šibeniku Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev







+5 Sabor HDZ-a u Šibeniku Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev