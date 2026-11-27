Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavio je u petak, uoči Izvještajnog sabora HDZ-a, rezimiranje postignuća u protekle dvije godine i raspravu o budućem smjeru, naglasivši da je stranka jaka, stabilna i u punoj formi, a njegov zamjenik Tomo Medved dodao da je stranka snažna kao stijena
"Očekujemo odličan Sabor, mislim da je ovo dobra prigoda da nakon dvije godine rezimiramo postignuća. Sutra ćemo razgovarati o postignućima i smjeru za dalje”, poručio je Plenković novinarima uoči večerašnje sjednice Nacionalnog odbora, a sutrašnjeg Izvještajnog sabora stranke koji se održavaju u Šibeniku.
Gospodarski rast od 2,9 posto
Naglasio je kako je iza HDZ-a i Vlade "spektakularan tjedan" te da mogu biti zadovoljni.
"Otvorili smo novu zgradu (središnjice stranke), predstavili u Hrvatskom saboru proračun za iduću godinu, borili se za hrvatske interese u Bruxellesu na Europskom vijeću za razdoblje 2028.-2034, gospodarski rast od 2,9 posto u trećem kvartalu, što je izvrsno", naveo je predsjednik Vlade i HDZ-a.
Na pitanje je li Izvještajni sabor ujedno priprema i za parlamentarne izbore, odgovorio je da su izbori još daleko, za otprilike 20 mjeseci.
"Ima još puno do izbora, a mi smo u punoj formi", ustvrdio je.
Na pitanje novinara boji li se kritika članova na račun vodstva stranke i Vlade, uz opasku kako je upravo on prije 10 godina pozivao članstvo na propitivanje vodstva, Plenković je kazao da ne vidi što je loše da bi bilo razloga za kritike, a da su prije 10 godina okolnosti bile drugačije.
"Stranka je sada u poziciji da je 10 godina na vlasti, a onda su okolnosti bile takve da smo sami sebi srušili parlamentarnu većinu. To je nešto sasvim drugo, ne znam od kud te trivijalne stvari", poručio je.
'Najjača politička stranka'
Plenković je naglasio da je HDZ "jak, stabilan, najjača politička stranka suvremene hrvatske političke povijesti".
Zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved također je istaknuo da u stranci vlada "pobjedničko ozračje" te da će se na sutrašnjem Saboru, nakon deset godina HDZ-ove vlasti, razmotriti ostvarena postignuća i izazovi koji predstoje.
"Izbori su za godinu i pol, do tada imamo još jako puno posla, no sutra ćete moći vidjeti snagu HDZ-a. Više od 1000 delegata dolazi iz svih krajeva Hrvatske. Proći ćemo kroz sva područja, sve županije i vidjeti koji su to izazovi pred nama i u kojoj mjeri bismo mogli dodatno podići ritam. Oporba pokušava tražiti nekakav svoj prostor djelovanja, a HDZ je snažna kao stijena", naglasio je.
Opći sabori HDZ-a, sukladno stranačkom statutu, održavaju se u pravilu svake dvije godine. Ovaj neće biti Izborni, kao onaj prije dvije godine, ali će biti posljednji prije parlamentarnih izbora 2028., a predsjednik stranke podnijet će izvještaj o radu.