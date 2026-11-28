Lan Tianli proglašen je krivim za primanje velikog mita dok je od 2008. do 2025. obnašao različite dužnosti u toj južnoj kineskoj regiji, izvijestila je u petak državna televizija CCTV. Zauzvrat je pomagao u dodjeli javnih poslova i imenovanju visokih dužnosnika, a primio je ukupno novca u vrijednosti 88,2 milijuna dolara, navodi se u izvješću.

Narodni sud u Changdeu, u središnjoj pokrajini Hunan, obrazložio je presudu velikim iznosima mita te ozbiljnom štetom nanesenom državi i javnosti. Kao i u ranijim slučajevima, izvršenje smrtne kazne odgođeno je na dvije godine. Nakon toga kazna može biti preinačena u doživotni zatvor, bez mogućnosti daljnjeg smanjenja, izvijestio je CCTV. Lanu su također oduzeta imovina i politička prava.

Kineski predsjednik i čelnik Komunističke partije Xi Jinping već godinama provodi antikorupcijsku kampanju. Čini se da ona ponovno dobiva zamah uoči partijskog kongresa planiranog za drugu polovicu 2027. godine.

Smrtne kazne za visoke dužnosnike Komunističke partije u Kini relativno su rijetke i uglavnom se izriču u posebno teškim slučajevima.

Istražitelji zaduženi za borbu protiv korupcije gotovo svakodnevno objavljuju nove istrage protiv dužnosnika. Nedavno su vlasti objavile istragu protiv Chen Jininga, partijskog čelnika Šangaja i člana moćnog politbiroa Komunističke partije.

Državni mediji izvijestili su da je osumnjičen za ozbiljno kršenje partijske discipline i zakona, no nisu iznijeli pojedinosti. Takve istrage često rezultiraju podizanjem optužbi za korupciju.