Grlić Radman: Naša politika prema Izraelu i Gazi je principjelna i vjerodostojna

Ivan Račan (Klub SDP-a) rekao je da se u odnosu na ono što se događa u Palestini pokazuju dvostruki kriteriji EU i Hrvatske jer, upozorio je, ne možemo jednim aršinom jasno osuditi rusku agresiju u Ukrajini te jasno osuditi i govoriti o stradanjima nevinih, a na drugom ne. "Tu je opasan presedan koji se postavlja za budućnost onoga što se naziva moralno tkivo EU i Hrvatske", poručio je.

Račan je upozorio i da je naša vanjska politika definirana kroz dvije linije zaposjedanja - kroz predsjednika RH i Vladu, koje ne funkcioniraju dobro. Uz to, smatra i da je zapadni Balkan najveća propuštena prilika naše vanjske politike. Podsjetio je i da je njemački ministar vanjskih poslova rekao da želi aktivnu ulogu Hrvatske prema državama zapadnog Balkana na putu u EU.

Ministar demantira: Hrvatska je primjer

Uime predlagatelja ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman smatra kako nije propuštena prilika proširenja zapadnog Balkana. Drži i da je njemački ministar vanjskih poslova u svojoj izjavi pokazao Hrvatsku kao čimbenik stabilnosti i zemlju primjer koja je ostvarila sve svoje vanjskopolitičke ciljeve.

Vezano na kritike oporbe uz sukob u Gazi rekao je da sukobi na Bliskom istoku nisu od jučer već je to jedno kompleksno stanje koje se ne može jednostavno riješiti. "Naša politika prema Izraelu i Gazi je bila principijelna i vjerodostojna", istaknuo je. Naveo je i da rade velik pritisak na Izrael da što prije dođe do primirja kako bi civili dobili potrebnu pomoć.

Jelena Miloš (Klub Možemo!) rekla je da EU mora jasno braniti svoje proklamirane vrijednosti - vrijednosti mira, slobode, demokracije i socijalnih prava. Govoreći o Palestini rekla je da treba napraviti sve što se može kako bi se zaustavilo ubijanje civila i djece u Gazi. Zato su, kazala je, kao klub i predložili zaključak o priznavanju Palestine te pozvala sve zastupnike da za to i glasaju. Uz to, predložili su i da se zabrani izvoz oružja Izraelu.

Mrak Taritaš: Hrvatska treba biti predvodnik

I Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSiP-a) smatra da naša zemlja treba biti predvodnik zagovaranja politika u EU - zelene tranzicije, migracija te europske integracije svih zemalja zapadnog Balkana. "Smatra da proces EU integracije zapadnog Balkana mora biti dovršen prije nego krenemo dalje. Sve drugo je opasno i za EU i regiju", poručila je.

Armin Hodžić (Klub zastupnika nacionalnih manjina) upozorio je pak da se u BiH kontinuirano pokušava destabilizirati iz entiteta Republike Srpske i njezinog čelnika Milorada Dodika. Drži kako njegova politika otvorenog negiranja genocida u Srebrenici te osporavanje državnih institucija i prijetnje secesijom nije samo unutarnje pitanje BiH već i prijetnja miru i sigurnosti cijele regije.