Grlić Radman: Duboko smo zabrinuti zbog izraelskih napada u Kataru

V. Mo./Hina

11.09.2025 u 14:41

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Neva Žganec
Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman izrazio je u četvrtak u Siriji zabrinutost zbog nedavnih izraelskih napada u Kataru, rekavši da Hrvatska ostaje predana promicanju mira i sigurnosti na Bliskom istoku

"Duboko smo zabrinuti glede nedavnog razvoja događaja, uključujući izraelske postupke u Kataru, te pratimo situaciju", rekao je Grlić Radman na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sa sirijskim kolegom Asadom al-Šibanijem.

Hrvatski ministar je dodao da su sigurnost i stabilnost regije prioriteti Hrvatske, koja je u kontaktu s partnerima te je spremna podržati deeskalaciju.

"U tom kontekstu želimo izraziti našu solidarnost s Katarom i njegovom posredničkom ulogom u regiji", dodao je.

Izraelske zračne snage ciljale su u utorak čelnike Hamasa koji su se sastali u kompleksu u Dohi, glavnom gradu zemlje saveznice SAD-a koja redovito organizira razgovore.

'Moguće ostvariti stabilnost u regiji'

Šibani je kazao da je s Grlićem Radmanom zaključio da nije moguće ostvariti stabilnost u regiji u svjetlu očite agresija "određenih strana".

"Stoga ponavljamo svoju osudu i kritiku nedavnih izraelskih napada na vojne lokacije u Homsu, Latakiji i Palmiri. Također, osudili smo izraelski napad na glavni katarski grad Dohu", rekao je Šibani.

Kazao je da ti napadi predstavljaju kršenje suvereniteta i međunarodnog prava te da njegova zemlja poziva međunarodnu zajednicu da Izrael "drži odgovornim za te prijestupe koje čini u regiji".

Također, sirijski ministar je zahvalio Hrvatskoj na podršci za ukidanje sankcija uvedenih režimu bivšeg predsjednika Bašara al-Asada, što je "Siriji dalo prostor za disanje i oporavak".

"A nakon ukidanja puno ograničenja, Sirija traži partnerstva koja mogu koristiti i nama i našim partnerima", rekao je Šibani, dodajući da je s hrvatskim kolegom razgovarao i o hrvatskom iskustvu nakon rata te o obnovi uz podršku partnera.

Prilike za suradnju

Hrvatski ministar, kojeg je pratilo je izaslanstvo iz energetskog sektora, uključujući iz INA-e i Agencije za ugljikovodike, kazao je da postoje mnoge prilike za suradnju u gospodarstvu, energetici te poslijeratnoj obnovi kao i dijeljenju iskustava "u pronalasku nestalih osoba i obnavljanju institucija".

U četvrtak je potpisao i Sporazum o doprinosu s Međunarodnim odborom Crvenog križa (ICRC) za pružanje humanitarne pomoći civilnom stanovništvu u Siriji, čime je potvrđena dugoročna solidarnost Hrvatske sa sirijskim narodom, rekli su iz ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Grlić Radman je istaknuo da je Hrvatska uvjerena da i Sirija također može krenuti putem mira, stabilnosti i obnove te da podržava proces tranzicije koji će dovesti i do buduće stabilnosti šire regije.

"Unutar Europske unije, Hrvatska snažno podupire nastavak financijske pomoći za Siriju, a gospodarski oporavak i konkretna poboljšanja u svakodnevnom životu sirijskih građana će biti odlučna i za uspješan proces tranzicije kao i za poticanje sirijskih izbjeglica da se vrate u svoju domovinu", rekao je.

Ministar je rekao da je sa sirijskim kolegom razgovarao i o situaciji između Izraela i Palestine, naglasivši kako je postizanje primirja ključno u trenucima kada se humanitarna situacija u Pojasu Gaze nastavlja pogoršavati.

"Humanitarna pomoć mora biti zajamčena u svakom trenutku i u skladu s humanitarnim načelima i međunarodnim humanitarnim pravom", kazao je Grlić Radman, koji je dan ranije posjetio Jordan.

Iz MVEP-a kažu da je Radmanova bliskoistočna turneja dio proaktivnog pristupa prema toj regiji koji je vidljiv iz nedavnih posjeta palestinske ministrice i izraelskog ministra vanjskih poslova Hrvatskoj.

