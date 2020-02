Grčić: Milanovićeva pobjeda je SDP-u vjetar u leđa

Predsjednik središnjeg savjeta SDP-a Branko Grčić poručio je u subotu kako su pobjeda njihovog kandidata Zorana Milanovića ali i loša vladavina HDZ-a vjetar u leđa SDP-u na predstojećim parlamentarnim izborima.

Grčić je ocijenio da Milanović nakon mandata nije izgubio izbore jer je SDP bio u 'egalu' s HDZ-om. "To što nas je Most, rekao bih, prevario i otišao u drugome smjeru, neka ide na njihovu dušu. Milanović je uvijek postizao visok rezultat dok je bio na čelu SDP-a, ali nekada okolnosti ne dopuštaju da sastavite vladu", naglašava Grčić. Rekao je kako računa da će SDP biti 'prva grupacija' na parlamentarnim izborima, i da će kao takvi sa svojim partnerima dobiti priliku sastavljati vladu.

SDP se intenzivno priprema i trudi, dodaje Grčić, da pred građane iznese konzistentan plan kojim će im prezentirati za što će se boriti kada preuzmu odgovornost za državu. "Mnogi su Milanoviću govorili da nije bio uspješan premijer pa je on, govoreći o istini što se dogodilo u protekle četiri godine, pobijedio na izborima", poručio je.

Istaknuo je kako je pobjeda Milanovića veliki vjetar u leđa i SDP-u. "Drugi vjetar u leđa SDP-u je jedna katastrofalna vlada HDZ-a koja više ne funkcionira. Oni su ušli u fazu borbe za stranačke pozicije, u državi je sve umrtvljeno, ne donose se važne odluke, a očigledno da će tako i ostati do parlamentarnih izbora", ocijenio je.

Nije pitanje jeste li upisali neku nekretninu u imovinsku karticu nego kako ste došli do nje

Upitan bi li SDP-ovi zastupnici mogli upasti u afere, s obzirom da se današnjom tehnologijom može mnogo lakše doći do informacija, Grčić je kazao da je pitanje što stoji iza tih (HDZ-ovih) 'nepodopština'. "Rekao bih da te priče nisu završene. Nema odgovora na neka ključna pitanja, rekao bih da se miješa sukob interesa sa stvarima koji izlaze iz tih okvira i koje su puno ozbiljnije, ali nitko nije do kraja razjasnio. Nije pitanje 'Jeste li upisali neku nekretninu u imovinsku karticu' nego kako ste došli do nje i zašto je niste upisali", naglasio je.