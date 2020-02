Pročitajte što je Milanović poručio SDP-ovcima u oproštajnom govoru prije odlaska na Pantovčak

Izabrani predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u subotu je na sjednici Glavnog odbora SDP-a na koju se došao oprostiti s uskoro bivšim stranačkim kolegama poručio „da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi bio na vlasti vječno“.

„Da je istina jedini kriterij na izborima, SDP bi bio na vlasti vječno. I kada se poskliznemo, govorimo u najboljoj namjeri, i to je već tako 30 godina. Imali smo vlade i iz tih vlada ljudi nisu odlazili niti bili prognani zbog korupcijskih afera, nepoštenja, iznevjerenja javnog povjerenja praktički nikada. Rekao bih da je izbor jednostavan, dakle, istina, glasaj za hrvatsku ljevicu, na pravom si putu i na pravoj stazi“, poručio je Milanović članovima Glavnog odbora u govoru zatvorenom za javnost do kojeg je Hina došla neslužbeno.

Međutim, dodao je, to nije tako i kada se budete pripremali za parlamentarne izbore, što ste već počeli, imajte to na umu. Ljudi biraju po željama, prije svega. Te želje mogu biti idealističke, nadahnute, ali mogu biti i niske, prljave i protkane mržnjom. Istinu i želje u politici treba odvojiti. Naš put, vaš put je puno teži. Vaši birači su zahtjevni ljudi, što ne znači da su birači druge opcije loši ljudi. Vaši birači su atomizirani. Imaju vrlo, vrlo iznijansirane stavove što žele i lako im je stati na žulj, upozorio je Milanović.

Ono što je bitno, kazao je, je borba za istinu, mimo politike jer u politici će još dugo dominirati želje, strasti, emocije, a u današnje vrijeme digitalizacije i prožetosti cijeloga svijeta, i manipulatori, lažovi i mrzitelji sve više i više.

Jamci istine neovisna akademija, slobodni mediji i civilno društvo

„Borite se za istinu, a jamac istine u demokraciji su tri institucije – neovisna akademija u širem smislu riječi naročito u prirodnim znanostima, slobodni i neovisni mediji i civilno društvo. Bez toga nema demokracije. To su rigorozni borci za istinu. I slobodni mediji, to nisu svi mediji ni u Hrvatskoj ni u svijetu i neovisna znanost. To je ono što treba ne samo njegovati nego štititi od brutalnih napada zdesna“, smatra Milanović.

To im je, kazao je, imao potrebu reći na kraju puta na kojem je pobijedio na predsjedničkim izborima. "Zahvaljujući i vama i na kojem mislim da sam cijelo vrijeme govorio istinu, ali sam dobio samo sto tisuća glasova više od svoje konkurentice, aktualne predsjednice. To je u demokraciji katkad sudbina istine. Ovoga puta to je dobra sudbina, mi smo uspješni, pobijedili smo, dobili smo priliku da ritam, dinamiku i bilo društva na neki način određujemo i određujem sljedećih pet godina u okviru ograničenih predsjedničkih ovlasti.