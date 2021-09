Grbin: Ne želim izbaciti 18 saborskih zastupnika SDP-a iz stranke, ali i to je na stolu

Nakon što je iz stranke isključio četiri saborska zastupnika predsjednik SDP-a Peđa Grbin sada ih želi isključiti i iz Kluba zastupnika ali ne može jer većina u Klubu zastupnika ne podržava njihovo izbacivanje iz Kluba zastupnika. Pa bi toj neposlušnoj većini sad trebao presuditi Glavni odbor pa se očekuju nova isključenja i nova izbacivanja

Upitan kako mu izgleda situacija u stranci Peđa Grbin, šef SDP-a, gostujući u RTL Direktu , kazao je: Znate film "Beskrajni dan"? Nekad osjećam da sam glavni protagonist filma i siguran sam da ne samo da meni nije lako, nego i članovima i članicama SDP-a koji moraju ovo gledati i simpatizerima koji žele da SDP počne raditi što je naš posao, a to je da govorimo o ozbiljnim stvarima koje se događaju u Hrvatskoj umjesto da među sobom raspravljamo o tome možemo li ili ne možemo'.

'Predsjedništvo i Glavni odbor su bili jasni. Ono čime SDP riskira je da dođe do podjele u Klubu zastupnika. Ja to ne želim. 28 nas je u Klubu bez ovih četiri. SDP ima 28 zastupnika u Saboru. Želim da nas ostane 28. Ako ne možemo zajedno, ako dio zastupnika ne želi provoditi politiku stranke, bit će nas manje. Mi koji ćemo ostati zastupnici SDP-a morat ćemo raditi više. Meni rad u Saboru i politici nije bio stran. Uvijek sam pisao zakonske prijedloge, interpelacije', kazao je Grbin.

Na dodatan upit je li spreman izbaciti 18 zastupnika kazao jeda to ne želi, ali da je to na stolu.

Komentirao je profesor Žarka Puhovskog koji je rekao da je izbacivanje pet tisuća članova iz stranke politički genocid.

'To nije poltičiki genocid. SDP-u se dogodilo nešto strašno, a to je da su se brojni ljudi upisivali fiktivno da bi bila nečija glasačka mašinerija. 2010. na unutarstrančkim izborima je glasalo u Zagrebu 3900 ljudi, 2020. 1300. 2600 manje, toliko ljudi manje sada ima članstvo SDP-a. Fiktivne članove smo brisali. Napravili smo ono što bi svaka ozbiljna stranka trebala napraviti, a to je ako želiš čistiti u državi čisti prvo kod sebe. Nismo kao HDZ koji će se hvaliti kao 200 tisuća članova kojih nikad ih nije bilo, nema ih ni sada u stranci. Želimo da naše brojke i baze, sve ono što radimo, bude točno i odgovara stvarnom stanju jer jedino tako možemo voditi državu. Ako sebi falsificiraš i lažeš u oči, kako imaš obraza izaći pred birače i tražiti njihovo povjerenje', zaključio je Grbin.