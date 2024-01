Grbin: Milanovićeva izjava o Habijanu bila je neprimjerena i pogrešna

"Bojim se da u Hrvatskoj takva atmosfera nije stvorena, što ovakve izjave čini još više neprimjerenima i pogrešnima. Da sam ja na njegovom mjestu ne bih tako istupio, a da mi se takva greška dogodi, onda bih se ispričao", dodao je Grbin, komentirajući Milanovićevu izjavu. Upitan o medijskim napisima da je Boris Lalovac SDP-ov kandidat za premijera, predsjednik SDP-a Grbin je rekao da ne zna za takvu informaciju, te da kao predsjednik stranke sudjeluje na sastancima svih stranačkih tijela, no ni na jednom nije to čuo.

Novinare je zanimalo i jesu li raspravljali o tome hoće li on biti premijerski kandidat, na što je Grbin poručio da jesu i da su sve rekli još prije četiri mjeseca, a od tada se ništa nije promijenilo. Rekao je kako nije siguran da takve informacije pušta netko iz njegove stranke, i nije vidio da se u nekom od tih tekstova spominju izvori.

"Ne želim i ne mogu nagađati tko su neimenovani krugovi i za razliku od nekih, poštujem pravo novinara da čuvaju izvore jer je to jedan od temelja slobode govora i slobode medija", dodao je. Ustvrdio je i kako priča o izmjenama Kaznenog zakona u vezi s curenjem informacija iz sudskih istraga nije krenula sama od sebe, nego je, smatra, imala povod, a to je da je u jednom tjedniku objavljen niz transkripata koji pokazuju kako se putem SMS poruka dogovaraju poslovi i radna mjesta.

"U tim porukama su se spominjali AP, Milić iz Ureda premijera, glavni tajnik HDZ-a, Zoltan koji tvrdi da to nije Kabok. Potpuno je jasno da kada su izašle poruke u kojima se HDZ dovodi u vezu s nizom kaznenih djela, odjednom curenje informacija iz istraga postaje problem", rekao je Grbin.

"Svi smo se opravdano digli na noge kada se spominjalo novinare, to je moralo ići van, ali niti u ovom obliku kako je to sada predviđeno nije ništa drugo nego zastrašivanje i pokušaj da se taje informacije kako se u Hrvatskoj krade", dodao je. Najavio je da će se protiv toga "boriti rukama i nogama", a ako to ne uspiju u Hrvatskom saboru ili na Ustavnom sudu gdje će ići čim Zakon bude objavljen u Narodnim novinama, to će biti jedna od prvih stvari koje će mijenjati nakon izbora. Upitan smatra li da Andrej Plenković oteže s objavom datuma parlamentarnih izbora zbog svojih ambicija u Europi, Grbin je rekao kako kalkulira i traži trenutak koji će njemu osobno najviše odgovarati.

"Koji su osobni razlozi to on mora odgovoriti i dok god ne odgovori svi ćemo špekulirati koji su razlozi iza toga", dodao je. Komentirajući povučeno vještačenje u slučaju Agrokora, Grbin je rekao da su već pitali glavnu državnu odvjetnicu je li normalno da se to dogodilo, no "osim pranja ruku" nisu dobili suvisao odgovor. "Onda je pokušala sa zahtjevom za zaštitu zakonitosti koji je Vrhovni sud promptno odbio. Jasno je da se u Državnom odvjetništvu dogodio ogroman propust i da kazneni postupak u ovo predmetu Agrokor dovodi u jako tešku situaciju", napomenuo je. Dodao je kako se boji da se u ovom trenutku nitko u DORH-u neće htjeti tako lako prihvatiti tog spisa.

"Nakon svega što se dogodilo, taj spis je toksičan, a s obzirom na situaciju u Odvjetništvu (...) bojim se da će isto biti i s ovim predmetom pa će nekome morati biti silom dodijeljeno", zaključio je Grbin.