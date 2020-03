Grba Bujević: Hrvatska još nije na vrhuncu epidemije

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Maja Grba Bujević komentirala je mjere koje je Hrvatska uvela u borbi protiv epidemije koronavirusa te jesmo li već na vrhuncu epidemije

'Ova bolest nema dug tijek i tek će kasnije biti znanstveno utvrđeno kako stvari stoje. Valja biti oprezan, a mi oporavljenima kažemo da i nakon ozdravljenja ostanu u samoizolaciji još 14 dana', poručila je načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Grba Bujević te je objasnila mjere samoizolacije za one koji su se oporavili od zaraze koronavirusom.

'Treba se distancirati od svojih ukućana što je više moguće, ja znam da to često nije moguće, ali izliječeni nije zarazan. Osim što treba uvesti mjere opreza, treba svakako probati izuzeti posteljinu, ručnike, sve što se koristi, treba imati svatko svoje, ne koristiti u isto vrijeme kupaonicu ili toalet; treba sve dezinficirati, prati ruke, ne dirati oči, sve one stvari koje smo toliko puta ponovili i mislim da to i vrapci na grani već znaju', navela je.

Zahvalila je policiji koja dobro surađuje. 'Mjere samoizolacije uveli smo mi medicinari, odnosno HZJZ, odnosno epidemiolozi, a u našem radu znatno nam pomažu ljudi iz policije. Ljudi nisu dobili mjeru samoizolacije zato što se nekome to svidjelo, nego da ih maknemo od drugih, da ih možda ne bi zarazili. Nitko u ovoj zemlji nema želju nekoga sankcionirati, ovo je epidemija. Pozivam sve da ne zamjere nikome, to su mjere za dobrobit svih nas', vjeruje Grba Bujević.