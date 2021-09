Grafit obješenog Pupovca u Gospiću župan osudio, a gradonačelnik nije

U Gospiću je u petak bio nacrtan grafit, koji je poslije netko prebojio, s obješenim ljudskih likom ispod kojeg je pisalo Pupovac, što je ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) osudio i ocijenio govorom mržnje, a gradonačelnik Karlo Starčević (HSP) je rekao kako ne vidi razlog za osudu

Gradonačelnik Gospića Starčević pak nije izričito osudio grafit.

“Nisam u Gospiću. Zbog čega bih ja to osuđivao, nešto o čemu pojma nemam? Tako se osuđivalo u Jugoslaviji, fućka mi se za Jugoslaviju. Zašto to ne bi bila i sloboda govora? Ne zanima me to, nisam vidio, ja nisam policajac. Ako je negdje netko objesio Milorada Pupovca, onda zna i zašto, onda je tu i policija da vidi zašto ga je objesio, koji je problem. Ja ne mogu biti izvršitelj nekakve pravde samo zato što sam gradonačelnik”, rekao je Starčević.

Na primjedbu da je župan Petry osudio grafit kao govor mržnje, Starčević je rekao: “Možda je čak i on to napravio. Oni su do podne u koaliciji, HDZ i Pupovac, a popodne u ratu, kako im je potrebno.”

Glasnogovornik SNV-a Eugen Jakovčić rekao je za Hinu "da SNV i gospodin Pupovac nemaju saznanja tko je nacrtao grafit, da su prijavili policiji ne bi li se otkrilo tko je počinitelj."

Na pitanje zna li tko je grafit prebijao Jakovčić je odgovoro da se prije kratkog vremena čuo s Pupovcem o tome i da ni njima nije poznato tko je to učinio.