Gradonačelnik New Yorka kralju Charlesu: 'Vrati Indiji legendarni dijamant!'

Gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani se, samo nekoliko sati prije susreta s britanskim kraljem Karlom, založio za povrat Indiji neprocjenjivo vrijednog dijamanta Koh-i-Noor od Ujedinjenog Kraljevstva.

Dijamant od 105 karata dio je krunskih dragulja, no Indija osporava njegovo vlasništvo, tvrdeći da je ukraden tijekom britanske vladavine. "Kad bih razgovarao s kraljem u nekoj odvojenoj prigodi, vjerojatno bih ga potaknuo da vrati Indiji dijamant Koh-i-Noor", rekao je Mamdani, koji ima indijske korijene, na konferenciji za novinare održanoj nekoliko sati prije nego što se trebao sastati s Charlesom na ceremoniji u počast žrtava napada 11. rujna.

Journalist: King Charles will be in New York. What will you say to him?



Mamdani: I would highly encourage him to return the Kohinoor Diamond if I were to speak with him pic.twitter.com/J0JhQ4syqf — Shashank Mattoo (@MattooShashank) April 29, 2026

Kralj Charles i njegova supruga, kraljica Camilla od ponedjeljka borave u četverodnevnom posjetu Sjedinjenim Državama. Mamdani se kasnije na predviđenoj ceremoniji sastao s britanskim kraljem, no nije poznato je li pritom spomenuo dijamant. Fotografije prikazuju gradonačelnika i kralja kako se rukuju na javnome događaju. Ni Mamdanijev ured ni Buckinghamska palača nisu podijelili pojedinosti o njihovu kratkom razgovoru.

Indija je dosad više puta tražila povratak Koh-i-Noora, opisavši ga kao "vrijedno umjetničko djelo s jakim korijenima u povijesti indijske nacije", dok brojni Indijci smatraju da je britansko posjedovanje tog dragulja simbol kolonijalne pljačke i nepravde. Bivši premijer David Cameron je godine 2013. rekao da povrat dragulja nije "razuman" potez. Koh-i-Noor, što na perzijskom znači "Planina svjetlosti", stoljećima je predmet osvajanja i intriga. Prošao je kroz ruke mogulskih prinčeva, iranskih ratnika, afganistanskih vladara i pandžapskih maharadža.