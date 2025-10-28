VIDEO Gradonačelnik Beograda: Ukinut ćemo skretanje lijevo!

Šapić je kazao da bi ishod prometne nesreće na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana obitelj, bio drugačiji da je na tom križanju bio kružni tok i da nije bilo skretanja lijevo.

'Pokušavamo učiniti ono što je inače tendencija u čitavom svijetu po pitanju skretanja lijevo. Da nije bilo tog skretanja lijevo, vjerojatno bi to troje ljudi danas bilo živo. Vjerujem da je ta prometna nesreća pogodila svakoga tko je vidio što se dogodilo', rekao je Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.