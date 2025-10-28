zbog sigurnosti

VIDEO Gradonačelnik Beograda: Ukinut ćemo skretanje lijevo!

I.J.

28.10.2025 u 15:16

Aleksandar Šapić
Aleksandar Šapić Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da će ukinuti lijeva skretanja na križanjima u Beogradu gdje god je to moguće i naveo da će to promet učiniti sigurnijim i protočnijim

Šapić je kazao da bi ishod prometne nesreće na Novom Beogradu, u kojoj je stradala tročlana obitelj, bio drugačiji da je na tom križanju bio kružni tok i da nije bilo skretanja lijevo.

'Pokušavamo učiniti ono što je inače tendencija u čitavom svijetu po pitanju skretanja lijevo. Da nije bilo tog skretanja lijevo, vjerojatno bi to troje ljudi danas bilo živo. Vjerujem da je ta prometna nesreća pogodila svakoga tko je vidio što se dogodilo', rekao je Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru.

Beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić o gradskim projektima Izvor: Pixsell / Autor: Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

Dodao je da postoje križanja na kojima se ne može ukinuti skretanje lijevo, ali da će biti ukinuto gdje god je moguće jer je, kako je rekao, to sigurnije za promet, prenosi Telegraf.

'Da ne pričamo o tome da je tu bio kružni tok, taj vozač ne bi mogao voziti 150 na sat. Ismijavali su se što pravimo kružne tokove i stavljamo semafore, a semafori su standard već 20 godina u Europi. A da biste učinili promet protočnim, morate ga učiniti i sigurnim. Uvest ćemo standarde koji su odavno u svijetu, a to je da se što manje skreće lijevo, jer to čini promet sigurnim i protočnim, što više jednosmjernih ulica... Tako da ćemo nešto od toga vrlo brzo početi primjenjivati', kazao je Šapić.

