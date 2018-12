Gradnja Ikeina centra u Ljubljani kasni, otvaranje možda 2020.

Otvaranje Ikeina trgovačkog centra u Ljubljani kasni dvije godine zbog zapleta oko otkupa zemljišta za gradnju pristupne ceste, ali bi građevinski radovi ipak mogli početi iduće godine, iznio je u četvrtak regionalni direktor Ikee za nekretnina Vladislav Lalić

Švedska kompanija s popularnim lancem namještaja najprije je računala da će svoj prvi centar u Sloveniji otvoriti u 2018., no došlo je do komplikacija s domaćim nekretninskim poduzetnikom koji posjeduje objekte na predviđenoj trasi gdje se morala graditi pristupna cesta do ljubljanske Ikee jer je gradu odbijao prodati zemljište po ponuđenoj cijeni, dok bi postupak razvlaštenja trajao predugo.

U razgovoru za portal Siol.net Lalić je potvrdio da su upravi ljubljanske općine predložili izmjenu prostornog plana, kako bi se ta blokada otklonila, a koji će biti javno prezentiran do kraja idućeg tjedna. 'Ako se naš prijedlog prihvati, a nadamo se da će to biti brzo, odmah ćemo tražiti građevinsku dozvolu i početi graditi čim bude odobrena', kazao je Lalić.