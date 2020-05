U Srbiji započinje isplata pomoći građanima u iznosu od 100 eura u dinarskoj protuvrijednosti

Dnevno će se uplaćivati novac na račune oko pola milijuna građana , a tom dinamikom očekuje se da će do 1. ili 2. lipnja biti završene sve isplate za one koji su se prijavili za pomoć putem telefona ili prijavom preko interneta, javlja B92 . Vlada Srbije usvojila je 24. travnja uredbu o isplati 100 eura svim punoljetnim državljanima s prebivalištem u Srbiji i važećom osobnom iskaznicom.

Ministar financija Siniša Mali rekao je kako je u ponedjeljak počela isplata po 100 eura građanima koji su se za tu vrstu novčane pomoći javili telefonom ili na portalu Uprave trezora te da će je svaki dan dobiti po pola milijuna građana.

'Prijavljivanje je do 5. lipnja, a oni koji se i tada prijave dobit će novac do 7. srpnja', rekao je Mali za TV Hepi.

Mali je dodao kako se do nedjelje u 8 sati za pomoć prijavilo četiri milijuna građana, što je, kako je rekao, 'ogromna većina, tako da samo mali broj to nije napravio'. Do sada je već isplaćeno oko dva milijuna građana, a novac su dobili umirovljenici i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Republika Srbija pripremila je program mjera za pomoć gospodarstvu Srbije, pogođenom posljedicama epidemije koronavirusa. Program je vrijedan 5,1 milijardu eura. Mjera koja je privukla najviše pažnje je dodjela novčane pomoći punoljetnim građanima Srbije, navodi B92.