Građani su odabrali vlast u 70 zemalja: Neke pojave su zabrinjavajuće

U većini zemalja, od već spomenutih SAD, preko Indije, Japana, pa sve do Francuske i Velike Britanije, birači su glasali protiv postojećih vlasti, mahom zbog toga što su na svojoj koži osjetili ekonomske poremećaje, ali i sigurnosne nestabilnosti.

Pad čvrstih vlasti

U Južnoafričkoj Republici je Afrički nacionalni kongres, stranka koju je nekoć vodio Nelson Mandela, nakon 30 godina izgubio podršku birača. Kako bi zadržali poluge vladavine, bili su prisiljeni ući u koaliciju. Slična se situacija dogodila i u Indiji, gdje je stranka premijera Narendre Modija bila prisiljena ući u koaliciju, jer je oporba udvostručila broj zastupnika u parlamentu, piše Associated Press.

Liberalno-demokratska stranka u Japanu, trenutno pod vodstvom premijera Shigerua Ishibe, bila je prisiljena formirati manjinsku vladu. Stranka koja vlada tom zemljom od 1955. godine kažnjena je na izborima u listopadu zbog brojnih financijskih skandala.

Slično kao i Milanović, oporbeni ljevičarski kandidat u Urugvaju, Yamandú Orsi, postao je predsjednikom u drugom krugu izbora u studenome.

Umjereni ljevičari su odnijeli pobjedu i u Ujedinjenom Kraljevstvu, s obzirom na to da su Laburisti nakon 14 godina s vlasti svrgnuli konzervativce. Tamošnju je javnost zabrinuo rast popularnosti ekstremističkih stranaka, poput one koju vodi Nigel Farage, no u brojnim zemljama na vlast se nakon dugog vremena uspjela vratiti desnica.