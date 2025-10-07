Građani se i dalje muče s bocama: 'Sustav povratne naknade u praksi ne funkcionira'

Tijekom srpnja diljem Hrvatske je bio obustavljen otkup staklene ambalaže za koju građani mogu dobiti povratnu naknadu od 10 centi po komadu. Tada je uzrok problema bila činjenica da jedna od tvrtki za obradu stakla nije zadovoljila nove uvjete protupožarne zaštite, propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom, zbog čega je ostala bez dozvole. No, čini se da problem traje i dalje.

Zamjenik gradonačelnika Ogulina, Daniel Vukelja već mjesecima upozorava da na području njegova grada i okolnih mjesta, trgovine više uopće ne primaju staklenu i plastičnu ambalažu. Unatoč tomu što je od Fonda za zaštitu okoliša dobio objašnjenje da sustav funkcionira te da su svi dionici podmireni i rade u skladu s propisima, on svjedoči drugačijoj situaciji na terenu.

"Prema brojnim komentarima građana, kao i informacijama koje sam osobno dobio, trgovački centri u Ogulinu ne primaju povratnu ambalažu. Većina trgovina ne prima ni PET ambalažu ni staklo, a jedini trgovački lanac u gradu preuzima PET ambalažu, ali ne prihvaća staklene boce. Sustav povratne naknade stoga u praksi ne funkcionira, čime su građani uskraćeni za mogućnost povrata ambalaže, a time i naknade koja im pripada", rekao je Vukelja za Večernji dodavši da zbog toga prijeti stvaranje ilegalnih deponija otpada.