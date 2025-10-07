Preminuo liječnik i radijski voditelj Drago Rubala: Život mu obilježile tamburica i afera

U 77. godini preminuo je Drago Rubala, poznati liječnik te radijski i televizijski voditelj. Unatoč svojoj popularnosti zbog promicanja tradicijske hrvatske glazbe, široj javnosti je bio poznat po aferi u zdravstvu
U 77. godini života preminuo je Drago Rubala, liječnik koji je najpoznatiji bio po svom angažmanu na radiju i televiziji, gdje je uglavnom vodio emisije s tradicionalnom hrvatskom glazbom.
"S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi", istaknuli su iz Radija Banovine.
"Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru", dodali su.
Afera s invalidninama
Rubala je bio zaštitno lice Radija Velika Gorica i Narodnog radija tijekom devedesetih i ranih dvijetisućitih. Vodio je i emisiju na televiziji Z1. No, široj je javnosti ovaj liječnik slovačkog podrijetla, koji je jedno vrijeme bio i ravnatelj zagrebačke ispostave HZMO-a, postao po aferi s namještanjem invalidnina.
Od kraja 2010. pa sve do listopada 2011. godine, Rubala je zajedno s varaždinskim liječnikom i vještakom Ivanom Ostoićem, proučavao dokumentaciju osoba, koje su stupile u kontakt s još šezdesetak drugih liječnika i povezanih ljudi, kako bi im procijenili stopu invaliditeta.
Rubala je tada zahvaljujući vezi u Stručnom povjerenstvu za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti sređivao lažne mirovine i za to dobivao novac. Povjerenstvo je bilo sastavljeno od tri člana, a svojim je glasovima osiguravalo pozitivan ishod revizije.
Drago Rubala se 2012. godine nagodio s Uskokom za dvije godine zatvora i vraćanje nezakonito stečene koristi. Državi je vratio 79.000 eura u gotovini i dvosobni stan u Zagrebu kojeg su vještaci tada procijenili na 200.000 eura.