U 77. godini

Preminuo liječnik i radijski voditelj Drago Rubala: Život mu obilježile tamburica i afera

M.Da.

07.10.2025 u 19:42

Preminuo Drago Rubala
Preminuo Drago Rubala Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Radio Banovina
Bionic
Reading

U 77. godini preminuo je Drago Rubala, poznati liječnik te radijski i televizijski voditelj. Unatoč svojoj popularnosti zbog promicanja tradicijske hrvatske glazbe, široj javnosti je bio poznat po aferi u zdravstvu

U 77. godini života preminuo je Drago Rubala, liječnik koji je najpoznatiji bio po svom angažmanu na radiju i televiziji, gdje je uglavnom vodio emisije s tradicionalnom hrvatskom glazbom.

"S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi", istaknuli su iz Radija Banovine.

"Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru", dodali su.

Afera s invalidninama

Rubala je bio zaštitno lice Radija Velika Gorica i Narodnog radija tijekom devedesetih i ranih dvijetisućitih. Vodio je i emisiju na televiziji Z1. No, široj je javnosti ovaj liječnik slovačkog podrijetla, koji je jedno vrijeme bio i ravnatelj zagrebačke ispostave HZMO-a, postao po aferi s namještanjem invalidnina.

Od kraja 2010. pa sve do listopada 2011. godine, Rubala je zajedno s varaždinskim liječnikom i vještakom Ivanom Ostoićem, proučavao dokumentaciju osoba, koje su stupile u kontakt s još šezdesetak drugih liječnika i povezanih ljudi, kako bi im procijenili stopu invaliditeta.

vezane vijesti

Rubala je tada zahvaljujući vezi u Stručnom povjerenstvu za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti sređivao lažne mirovine i za to dobivao novac. Povjerenstvo je bilo sastavljeno od tri člana, a svojim je glasovima osiguravalo pozitivan ishod revizije.

Drago Rubala se 2012. godine nagodio s Uskokom za dvije godine zatvora i vraćanje nezakonito stečene koristi. Državi je vratio 79.000 eura u gotovini i dvosobni stan u Zagrebu kojeg su vještaci tada procijenili na 200.000 eura.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
izmjene zakona

izmjene zakona

Drama u turističkom sektoru: Investitori se bune, ugroženi i kampovi, a Bačić i Glavina šute
Indra 2025

Indra 2025

Rusija i Indija počele zajedničke vojne vježbe
dvije godine od napada

dvije godine od napada

Oslabljen, ali i dalje postoji: 'Hamas je ideologija, nju ne možete uništiti!'

najpopularnije

Još vijesti