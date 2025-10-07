Preminuo liječnik i radijski voditelj Drago Rubala: Život mu obilježile tamburica i afera

U 77. godini života preminuo je Drago Rubala, liječnik koji je najpoznatiji bio po svom angažmanu na radiju i televiziji, gdje je uglavnom vodio emisije s tradicionalnom hrvatskom glazbom.

"S tugom javljamo da nas je napustio dr. Drago Rubala, liječnik, kulturni radnik i televizijski voditelj kojeg će mnogi pamtiti po njegovoj prepoznatljivoj toplini, vedrini i iskrenoj ljubavi prema narodnoj i tradicijskoj glazbi", istaknuli su iz Radija Banovine.

"Kroz svoju emisiju promicao je bogatu glazbenu baštinu Hrvatske te neumorno čuvao duh narodne pjesme i običaja. Njegov doprinos očuvanju kulturnog identiteta ostat će trajno zapisan u srcima brojnih gledatelja i poštovatelja. Počivao u miru", dodali su.