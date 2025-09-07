Znate li što znači oznaka '℮' koja se nalazi na mnogim ambalažama?

Važno je napomenuti da je poštivanje propisa obavezno, ali stavljanje ove oznake na etiketu proizvođačima nije – to je dobrovoljna oznaka kojom potvrđuju da rade u skladu s EU standardima.

Oznaka '℮' na proizvodima znači da proizvođač poštuje EU direktivu o gotovim pakiranjima. Ta direktiva propisuje da sadržaj pakiranja – bilo da je riječ o bocama, staklenkama ili vrećicama – mora odgovarati navedenoj količini. Dopuštena su mala odstupanja, ali u prosjeku količina mora biti točna.

Njezino navođenje na proizvodima omogućava proizvođačima da ih prodaju u svim zemljama EU-a, a da pritom ne moraju provjeravati jesu li ispunili pojedinačne nacionalne zahtjeve. Oznaka '℮' pokazuje da je proizvod u skladu s pravilima EU-a o navođenju obujma ili mase i metodama mjerenja koje kao prodavatelj gotovih ambalaža morate primjenjivati. A kako se napominje na službenoj stranici Europske unije, ona ne znači i da je količina proizvoda i procijenjena.

Za koje proizvode vrijedi?

Na gotovim ambalažama proizvoda koje se prodaju u bilo kojoj zemlji EU-a moraju biti navedene informacije o nazivnoj količini (masi ili obujmu) sadržaja.

Oznaka se može koristiti za ambalažu čija je nominalna količina između pet grama i mililitara i deset kilograma i litara. Oznaka '℮' potrošaču poručuje da su manja odstupanja u količini dopuštena, ali da je prosječna vrijednost ispravna i u skladu s pravilima.

Izgled striktno propisan

Striktno je propisano kako ovaj znak mora izgledati. Visina oznake treba biti najmanje tri milimetra. Oznaka '℮' i oznaka količine trebale bi biti vidljivo i neizbrisivo prikazane na pakiranju. Količina se mora prikazati brojkama i nakon nje mora slijediti mjerna jedinica (grami, kilogrami, mililitri, centilitri ili litre) ili njezina kratica (g, kg, ml, cl ili l). Pritom je zabranjeno koristiti slične simbole koji bi mogli zbuniti potrošače.