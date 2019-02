Grabar-Kitarović u obilasku Zagreba: Rad start up tvrtki usklađen s najrazvijenijim državama svijeta

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u sklopu izmještanja svoga ureda po Hrvatskoj obišla je u četvrtak Zagrebački inovacijski centar (ZICER) na Zagrebačkom velesajmu izrazivši zadovoljstvo viđenim start up područjem gdje se, kako je rekla, može vidjeti novi sustav i način rada koji je u potpunosti usklađen s najrazvijenijim državama svijeta i gdje se podupiru male start up tvrtke koje ulažu u inovacije i tehnološki razvoj

"To je budućnost hrvatskog i svjetskog gospodarstva. Nadam se da će što je moguće više start up kompanija iskoristiti prednosti koje imaju u Gradu Zagrebu i drugim hrvatskim gradovima", rekla je Grabar-Kitarović novinarima nakon što je zajedno sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem obišla ZICER gdje joj je predstavljen rad više start up tvrtki.

Izrazila je zadovoljstvo što se u Zagrebu puno ulaže u obrazovanje, ali i u rješavanje socijalnih pitanja. Navela je da su umirovljenicima i obiteljima s nižim primanjima omogućene olakšice poput besplatnih tramvajskih karti ili besplatnih udžbenika. Izrazila je i zadovoljstvo što Zagreb u sektoru turizma postaje jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija, jer više od 84 posto turista dolaze izvan Hrvatske.