Grabar-Kitarović: Europa će biti jača nakon Brexita

Europa će izaći jača nakon Brexita, a izlazak Britanije iz EU-a neće se jako odraziti na Hrvatsku, ocijenila je u petak predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na tiskovnoj konferenciji posvećenoj svojim vanjskopolitičkim aktivnostima u zadnja tri tjedna. "Moje uvjerenje je da će izaći jača", rekla je predsjednica odgovarajući na pitanje hoće li Europa izaći jača nakon brexita ili će doći do bitnih poremećaja.

Kazala je da je pravo svake države izaći iz članstva Europske unije ukoliko to želi. "To suvereno pravo iskoristila je Velika Britanija, mada nam je svima žao da Ujedinjeno Kraljevstvo napušta EU. Međutim, to je njihova odluka i valja ju poštivati." Predsjednica smatra da se Brexit neće puno odraziti na Hrvatsku te da će se neizvjesnost oko brexita razriješiti u idućim danima.

"Vjerujemo da će se suradnja s Velikom Britanijom možda čak osnažiti nakon njihovog izlaska", kazala je. Dotakla se i nepovjerenja građana zemalja članica u institucije EU-a.

"Briselska politika mora se približiti ljudima. Rast populizma jedan je od rezultata odmicanja političkih elita od ljudi, bježanja od ljudi, od stvarnih problema. Čini mi se da se počesto političari boje doći u takve situacije. EU definitivno mora razmisliti kako se približiti ljudima."