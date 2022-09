Gorivo u BiH nije pojeftinilo zbog predizborne kampanje i kompliciranih procedura

Građani BiH najvjerojatnije će morati sačekati novi saziv vlasti kako bi se eventualno donijela odluka o ukidanju trošarina i nižoj cijeni goriva nakon što se dva doma državnog parlamenta mjesecima nisu mogli o tome usuglasiti, a izborna kampanja dodatno zakomplicirala stvari.

Nakon naglog skoka cijena goriva do čega je došlo nakon ruske agresije na Ukrajinu u ožujku je predloženo polugodišnje suspendiranje plaćanja trošarina na gorivo što je prihvatio donji dom Parlamenta BiH. No u Domu naroda je usvojen prijedlog za ukidanje trošarina samo na mjesec dana.

Prema proceduri u parlamentu BiH s obzirom na to da su izmjene usvojene u oba doma pristupilo se procesu usuglašavanja. Članovi zajedničkog povjerenstva su ipak odlučili danas da se trošarine ukinu na pola godine. No, takva odluka ne može stupiti na snagu sve dok izmjene zakona o trošarinama u identičnom obliku ne usvoje oba doma državnog parlamenta. To je pak malo izgledno s obzirom na to da nije izvjesno da će parlament uopće zasjedati do održavanja općih izbora u zemlji predviđenih za 2. listopada, ali i zbog toga što se pojeftinjenje cijene goriva koristi u svrhe predizborne kampanje.



Cijena litre dizela u BiH je u ponedjeljak oko 3,51 marke, što je 1,77 eura.