VIDEO Gori crkva u Srbiji: Toranj se srušio, vatrogasci se satima bore s vatrom

Pravoslavnu crkvu u srpskom gradiću Botošu nedaleko od Zrenjanina zahvatio je požar. Vatrogasci su na poprište stigli nešto iza šest sati, no po pisanju N1 Srbije, vatra nije stavljena pod kontrolu ni iza podneva.

U okolici crkve se osjeti jak miris paleži, a gust dim otežava gašenje. U jednom se trenutku zbog vatre urušio toranj crkve. Nema informacija o ozlijeđenima