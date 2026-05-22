VIDEO Gori crkva u Srbiji: Toranj se srušio, vatrogasci se satima bore s vatrom

Toranj pravoslavne crkve u Botošu srušio se nakon što je crkvu zahvatio požar. Vatrogasci se od ranih jutarnjih sati bore s požarom, koji nije ugašen niti iza podneva
Pravoslavnu crkvu u srpskom gradiću Botošu nedaleko od Zrenjanina zahvatio je požar. Vatrogasci su na poprište stigli nešto iza šest sati, no po pisanju N1 Srbije, vatra nije stavljena pod kontrolu ni iza podneva.
U okolici crkve se osjeti jak miris paleži, a gust dim otežava gašenje. U jednom se trenutku zbog vatre urušio toranj crkve. Nema informacija o ozlijeđenima
"U petnaest do šest je to odozgora krenulo, koliko sam vidio. To je odjednom za 15 minuta palež bio. Knjige, ikonostas i relikvije smo izvukli sve", rekao je svećenik koji ondje služi već 40 godina dodajući da je crkva bila pod spomeničkom zaštitom.