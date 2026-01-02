Golema kugla teška 180 kg počela se kotrljati prema publici, a onda je uskočio hrabri radnik

Radnik u Disney Worldu na Floridi 'oporavlja se' nakon što ga je tijekom predstave ozlijedila lažna kamena kugla teška 180 kg, potvrdio je ovaj zabavni park. Incident je zabilježen i kamerom, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama
Nesreća se dogodila tijekom predstave Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, u kojoj se uživo rekonstruira jedna od najpoznatijih scena iz filma Otimači izgubljenog kovčega iz 1981. godine, piše BBC.
Na snimci se vidi kako se stijena otela kontroli i kotrlja se prema publici sve dok joj jedan član osoblja ne uskoči na put, sprječavajući je da dođe do publike.
'Usredotočeni smo na podršku našem članu glumačke ekipe koji se oporavlja', stoj u izjavi iz zabavnog parka. 'Sigurnost je u središtu onoga što radimo i taj će se dio predstave izmjeniti dok naš sigurnosni ti ne dovrši istragu'.
U originalnoj sceni iz filma Otimači izgubljenog kovčega Indiana Jones, kojeg glumi Harrison Ford, bježi od goleme kugle koju je aktivirala zamka, prije nego što skoči na sigurno.
Snimka incidenta od utorka prikazuje kako se stijena odbija od tračnica kojima se trebala kretati, a zatim kreće prema publici dok joj jedan član osoblja ne stane na put i pritom pada na tlo. Član osoblja nije se odmah uspio podići, a na snimci se vidi kako mu u pomoć priskaču i drugi zaposlenici.
Prema podacima zabavnog parka, lažna kamena kugla izrađena je od gume i teži 180 kilograma.
Glasnogovornik Disneyja nije izravno potvrdio da je upravo kugla uzrokovala ozljedu, no za CBS News izjavio je kako se jedan rekvizit pomaknuo sa svoje staze.
Jedan svjedok je za časopis People rekao da je radnik 'spasio' publiku od ozljeda. 'Bilo je to ludo iskustvo i definitivno nešto što ćemo pamtiti.'
Na jednoj snimci incidenta čuje se muškarac kako kaže: 'Doslovno nam je spasio živote, taj tip.'