pozvao na dogovor

Glavni tajnik UN-a reagirao na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku: 'Ovi napadi moraju prestati'

M.Či.

12.07.2026 u 19:51

Antonio Guterres
Antonio Guterres Izvor: EPA / Autor: FRANCK ROBICHON
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Nakon što su Iran i SAD ponovno prekršili potpisani sporazum i međusobno se napadali, reagirao je glavni tajnik UN-a

U objavi na platformi X, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, napisao je kako je 'duboko zabrinut zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u Zaljevu'.

Dodaje da to uključuje nedavne iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu, napade SAD-a na Iran i napade Teherana na ciljeve u susjednim zemljama.

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'Svi ovi napadi moraju prestati', naglasio je Guterres te dodao kako bi povratak neprijateljstvima u punom opsegu imao katastrofalne posljedice 'za narode regije, za međunarodni mir i sigurnost te za globalno gospodarstvo.'

'Pozivam Iran i SAD da hitno nastave pregovore i da riješe preostala pitanja diplomatskim putem', napisao je Guterres.

Podsjetimo, sličnu su poruku poslali i iz Pakistana.

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na platformi X poziv objema stranama da 'poduzmu hitne korake prema deeskalaciji' i 'ispune odgovarajuće obaveze' koje su prihvatili potpisavši sporazumu prošlog mjeseca.

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