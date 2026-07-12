Glavni tajnik UN-a reagirao na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku: 'Ovi napadi moraju prestati'

U objavi na platformi X, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, napisao je kako je 'duboko zabrinut zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u Zaljevu'.

Dodaje da to uključuje nedavne iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu, napade SAD-a na Iran i napade Teherana na ciljeve u susjednim zemljama.