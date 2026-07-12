Glavni tajnik UN-a reagirao na eskalaciju sukoba na Bliskom istoku: 'Ovi napadi moraju prestati'

Nakon što su Iran i SAD ponovno prekršili potpisani sporazum i međusobno se napadali, reagirao je glavni tajnik UN-a
U objavi na platformi X, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, napisao je kako je 'duboko zabrinut zbog ozbiljne eskalacije i obnovljenih vojnih sukoba u Zaljevu'.
Dodaje da to uključuje nedavne iranske napade na brodove u Hormuškom tjesnacu, napade SAD-a na Iran i napade Teherana na ciljeve u susjednim zemljama.
'Svi ovi napadi moraju prestati', naglasio je Guterres te dodao kako bi povratak neprijateljstvima u punom opsegu imao katastrofalne posljedice 'za narode regije, za međunarodni mir i sigurnost te za globalno gospodarstvo.'
'Pozivam Iran i SAD da hitno nastave pregovore i da riješe preostala pitanja diplomatskim putem', napisao je Guterres.
Podsjetimo, sličnu su poruku poslali i iz Pakistana.
Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je na platformi X poziv objema stranama da 'poduzmu hitne korake prema deeskalaciji' i 'ispune odgovarajuće obaveze' koje su prihvatili potpisavši sporazumu prošlog mjeseca.