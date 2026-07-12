kod gAMINGA

Srušio se mali zrakoplov u Austriji: Dvoje poginulih i dvoje teško ozlijeđenih

M.Či./Hina

12.07.2026 u 18:31

Austrijska policija
Austrijska policija Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAYER
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Dvije osobe poginule su, a dvije su teško ozlijeđene u padu malog zrakoplova u Austriji, priopćile su hitne službe u nedjelju

Nesreća se dogodila blizu Gaminga na istoku zemlje, rekao je glasnogovornik Centra za hitne operacije Donje Austrije za novinsku agenciju dpa.

Poginuli su jedan muškarac i osoba koja još nije identificirana, rekao je glasnogovornik. Još jedan muškarac i žena su helikopterom prevezeni u bolnicu s teškim ozljedama. Zasad nema detalja o žrtvama.

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Glasnogovornik policije rekao je da su u zrakoplovu bile ukupno četiri osobe, a letjelica se srušila na teško dostupnom području.

Policija još nije objavila informacije o ruti leta i mogućem uzroku nesreće.

Gaming je mala ruralna općina u saveznoj pokrajini Donja Austrija. Selo se nalazi blizu planine Ötscher, koja je nešto niža od 1900 metara.

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