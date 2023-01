Glavni državni inspektor o poskupljenjima zbog eura: Došlo je vrijeme da trgovci i ugostitelji preuzmu dio tereta, a ne da svale sve na kičmu građana!

Čelnik Državnog inspektorata Andrija Mikulić otkrio je mogu li se trgovci kazniti jer koriste zaokruživanje cijena za poskupljenje te što su sve otkrili u inspekciji prehrambenih proizvoda kojima je Vlada ograničila cijene

Sve je poskupjelo, tko je to trebao kontrolirati?

'U Hrvatskoj postoji 12 institucija koje po ovlastima to kontroliraju. HANFA-a kontrolira financije, HNB banke, Državni inspektora svoj dio u području zaštite potrošača obavlja kontrole i kontrole radnog odnosa. Tu su druge institucije koje kontroliraju lijekove. Svako radi u svom djelokrugu i to su vrlo kompleksni procesi koji svakodnevno kontinuirano promptno pratimo', rekao je Mikulić.

'Što se tiče zaokruživanja, kontrolna tijela države vidjet će je li nešto u skladu s propisom. Vlada s paketom svih mjera koje je donosila, a podsjetit ću da je u doba COVID-a uvela potpore, sad paket mjera koji je išao za ograničavanja cijena skupine od devet prehrambenih proizvoda, kao i mjere koje se odnose na cijenu energenata. Vlada se cijela dala u zaštitu potrošača i građana, a kako bi gospodarstvu, trgovcima i ugostiteljima, omogućila lakši rad. Sad je došlo vrijeme, i nadam se da će to naši trgovci, ugostitelji, gospodarstvenici prepoznati, da oni također preuzmu dio tereta koji je nastao, a ne da sve svale na kičmu potrošača', dodao je Mikulić.

Na pitanje jesu li imali dojave građana vezane za zaokruživanje cijena na štetu građana, Mikulić je rekao: 'Bilo je više od 50 dojava i sve su vezane za konverziju, odnosno pretvaranje kuna u eure.'

Na pitanje što je s artiklima s ograničenim cijenama te je li bilo kršenja te odredbe Mikulić je zaključio: 'Od 5. rujna otkad je krenula primjena do danas imali smo oko 9000 nadzora i u 2000 nadzora ustanovili smo prekršaje. Sve što je bilo zakonski moguće mi smo i procesuirali. Što se tiče ograničene cijene devet proizvoda u 36 slučajeva došlo je do ne nepridržavanja, van ove odluke u tri slučaja je došlo i u dva slučaja vezano za naftne derivate. Sve mjere koje smo imali na raspolaganju smo primijenili i moram reći da je uz upravne bilo i prekršajnih i kaznenih mjera. Išlo se novčanim kaznama od 26.540 do 200.000 kuna za prave osobe.'