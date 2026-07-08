Višemilijunska prevara: Podignuta optužnica protiv trojke koja je lažirala ponude banke

DORH je precizirao kako se bivša direktorica i osobna bankarica terete da su od listopada do prosinca 2023. u više navrata klijentima banke nudile sklapanje ugovora o oročenom depozitu uz kamatu i s rokom oročenja kakve banka nije imala u službenoj ponudi.

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), bivša direktorica poslovnice banke i osobna bankarica terete se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava, prijevaru i pranje novca, a 56-godišnji muškarac za pranje novca.

Time su, navodi DORH, navodile klijente banke da potpišu isplate novčanih sredstava u gotovini s njihovih računa, iako im takva sredstva nisu isplaćena ili da ih donesu u banku u gotovini u svrhu sklapanja ugovora o oročenim depozitima, a koji novac nisu kao depozit položile na račun banke, već su ga zadržale za sebe.

Pritom su okrivljenice izrađivale lažne ugovore o oročenim depozitima u ime banke koje su predale klijentima kako bi ih uvjerile da su sklopili ugovore s bankom i novac deponirali banci. Na taj način su sebi pribavile protupravnu imovinsku korist u iznosu od 1.812.650 eura i banku oštetile za ukupan iznos od 1.007.100 eura.

Nadalje, bivša direktorica poslovnice banke tereti se da je od 2013. do lipnja 2024., u Brezničkom Humu, Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Splitu i okolnim mjestima, čak i kada joj je radni odnos u banci prestao, u više navrata neistinito predočavala oštećenicima da kao visokopozicionirana djelatnica banke ima mogućnost oročenja novca u depozite banke uz visoke kamatne stope.

Kako pojašnjava DORH, okrivljenica je navodila oštećenike da joj predaju novac u gotovini ili da u svrhu oročenja uzmu nenamjenske kredite u istoj banci i predaju ih njoj. Zatim je novac zadržavala za sebe, izradivši pritom lažne ugovore o oročenju, nakon čega je dijelu ulagača mjesečno na ime kamate na oročenje isplaćivala određene novčane iznose koje je primala od novih ulagača, te ih uz obećanje još viših kamatnih stopa navodila na nova ulaganja.

Na takav način je sebi pribavila protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 2.968.261 eura, a žrtve oštetila za najmanje 3.143.607 eura.

Također, bivšu direktoricu se tereti da je od 2014. do kraja 2023., na području Varaždina i Čakovca, nakon što je od oštećenika preuzela novac, isti uplaćivala na svoje račune kao i na račune članova svoje obitelji i 56-godišnjaka te da je novac podizala i koristila u pretežitom dijelu za svoje potrebe.

Uz to, 56-godišnjaka terete da je u studenom 2020. u Zagrebu, svjestan nezakonitog podrijetla novca kojeg je uplatila bivša direktorica poslovnice banke, isti koristio za kupnju stana u Zagrebu.

Nadalje, osobna bankarica se tereti da je od listopada 2023. do studenog 2023., u poslovnici banke u Čakovcu, nakon što je u dogovoru s bivšom direktoricom poslovnice od oštećenika preuzela novac u iznosu od ukupno 1.812.650 eura, dio pribavljenog novca uplatila na svoju partiju kredita, a dio na svoj račun u banci.

Optužnicom je predloženo da se od troje okrivljenika oduzme imovinska korist stečena kaznenim djelima i da se produlje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi.