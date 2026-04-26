Glavak reagirala na tvrdnju Zelenih: 'Dosegnuli smo iznadprosječne rezultate u energetskoj tranziciji'

Nizozemski eurozastupnik Bas Eickhout rekao je da je "zapanjen koliko malo solarne energije Hrvatska proizvodi". "A na kraju krajeva, to je najjeftiniji način dolaska do vaše energije. A tu postoji svojevrsni, gotovo ideološki otpor prema tome. To meni nema nikakvog smisla", rekao je Eickhout.

S više od 2500 sunčanih sati godišnje, Hrvatska je u samom vrhu Europske unije po sunčanim danima. Prema Strategiji energetskog razvoja do 2030. s pogledom na 2050., Hrvatska ima potencijal za 8 GW solara. Hrvatska je tek na otprilike 15 posto iskorištenosti svog potencijala, po podacima Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH).

Eickhout je također ustvrdio da ubrzanje tranzicije na obnovljive izvore znači oslanjanje na vlastite snage i manju ovisnost o cjenovnim šokovima. "To je doista smjer kojim treba ići, ali također je jasno da u ovom trenutku još nismo tamo, a to je i zato što vlade poput hrvatske nisu učinile dovoljno po pitanju obnovljivih izvora", rekao je Eickhout u intervjuu za Hinu.

Glavak je priopćenjem reagirala na izjave zelenog eurozastupnika odbacivši njegove ocjene o nedovoljnom ulaganju hrvatske vlade u solarnu energiju. Raspravu o provedbi energetskih rješenja u Hrvatskoj "važno je temeljiti na provjerenim podacima i stvarnim pokazateljima napretka", poručuje Glavak.

"Hrvatska je danas među državama koje su već dosegnule iznadprosječne rezultate u energetskoj tranziciji, a ne među zemljama koje zaostaju u energetskoj tranziciji, kako je to neinformirano konstatirao zastupnik Eickhout", ističe hrvatska eurozastupnica,

"Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u 2024. godini imala čak 58 posto električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, čime se svrstava među vodeće države Europske unije, dok je prosjek EU iznosio oko 47 posto. Istodobno, Hrvatska snažno ubrzava razvoj solarne energije. Ukupni instalirani solarni kapacitet dosegnuo je više od 1,25 GW krajem 2025. godine, uz godišnji rast od oko 417 MW samo u jednoj godini, što predstavlja jedan od najbržih rasta u regiji. Još važnije, taj rast nije koncentriran samo na velike projekte, nego uključuje građane i gospodarstvo. Već krajem 2024. godine u Hrvatskoj je bilo više od 25.400 solarnih elektrana, a u prvoj polovici 2024. instalirano je dodatnih više od 5.500 sustava u kućanstvima i poduzećima", navodi se u priopćenju ureda zastupnice.

Glavak ističe da "Hrvatska ubrzano povećava obnovljive kapacitete i jača svoju energetsku neovisnost". "Zato paušalne tvrdnje o sporosti ne stoje pred činjenicama. Hrvatska je među vodećima u Europskoj uniji po udjelu električne energije iz obnovljivih izvora, solarni kapaciteti rastu ubrzanim tempom, a desetci tisuća građana i poduzeća aktivno sudjeluju u energetskoj tranziciji", dodaje se u priopćenju.