Aktivisti Greenpeacea 'ukrasili' Manduševac: Sunce je rješenje za skupe račune i energetsku krizu!

Greenpeace je s Trga bana Jelačića poručio da je domaća solarna energija najjeftiniji i najsigurniji odgovor na rast cijena energije, upozorivši da Hrvatska unatoč velikom potencijalu i dalje zaostaje za ostatkom Europske unije

Ratni sukobi, pogotovo aktualna blokada Hormuškog tjesnaca, povećavaju nesigurnost i potiču inflaciju. Reagirajući na takav razvoj događaja, aktivisti su zagrebački Manduševac “ukrasili” sunčevim zrakama uz golemu poruku da je sunce rješenje za smanjenje računa. Prema nedavnoj Greenpeaceovoj studiji koju je izradio tim stručnjaka sa zagrebačkog FSB-a, Hrvatska može imati 100% obnovljivu električnu energiju već do 2030. godine. U eko-tjednu u kojem obilježavamo Dan planeta zemlje (22.4) i Dan obnovljivih izvora energije (26.4) Greenpeace je poručio da su snaga i neovisnost Hrvatske neodvojive od energetske tranzicije. Ovisnost o fosilnim gorivima pojačava klimatsku krizu, prijeti visokim računima i predstavlja sigurnosni rizik za Hrvatsku i Europu, čega smo posljednjih tjedana svjesniji nego ikada.

“Lijepo je čuti da sada i premijer Plenković napokon javno zagovara domaće obnovljive izvore energije. Mi to govorimo već cijelo desetljeće, dok je Hrvatska sustavno zanemarivala svoj ogromni solarni potencijal. I dalje smo, nažalost, pri dnu Europske unije po instaliranoj snazi solara po glavi stanovnika”, poručila je Petra Andrić iz hrvatskog Greenpeacea. Prema podacima europskog analitičkog centra Ember za prošlu godinu, europske države predvodnice energetske tranzicije proizvele su iz sunca više od 1000 kWh po stanovniku, dok Hrvatska s mršavih 335 kWh debelo zaostaje. Nalazimo se pri samom začelju Europske unije, unatoč tome što imamo neusporedivo veći solarni potencijal u odnosu na zemlje na sjeveru koje nas uvelike prestižu. Primjerice, Estonija na europskom sjeveru proizvodi 841 kWh po stanovniku godišnje.