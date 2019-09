GLAS traži spajanje katastra i gruntovnice

Umjesto da se bavimo crnim labudovima i kodeksom ponašanja u HDZ-u, Vladi je vrijeme da se počne baviti stvarnim problemima u zemlji, poručile su sa press konferencije GLAS-a u Saboru Anka Mrak-Taritaš i Nada Turina Đurić. Među takvim problemima je i pitanje katastra

Pojasnila je da se u digitalno doba sve može vidjeti na stranicama katastar.hr, no da to ne odgovara stvarnom stanju.

'Stoga ćemo mi predložiti da se objedine katastar i gruntovnica i da se osnuje posebna agencija koja će se time baviti. dok to ne napravimo neće biti povjerenja građana u institucije, ali i povjerenja investitora u Hrvatsku. To je moguće napraviti u jednom mandatu i dok to ne napravimo investitori će nas zaobilaziti u luku', poručila je Mrak-Taritaš.