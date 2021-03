Fuchs potvrdio da od ponedjeljka pola županija i - vjerojatno - Grad Zagreb prelaze na online nastavu

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs nakon sjednice Vlade pojasnio je koji će se modeli nastave dalje usvajati

'Može se očekivati da ćemo u ponedjeljak imati polovicu županija na modelu C, što znači da su učenici od ponedjeljka online', rekao je Radovan Fuchs, pojasnivši da to znači da na online nastavu prelaze svi osim razredne nastave, od 1. do 4. razreda osnovne škole, i maturanata, prenosi N1.

Pratit ćemo situaciju i vidjeti hoće li se to produljiti nakon uskršnjih praznika ili će se situacija popraviti. Ako izuzmemo Zagreb iz ukupnog broja pozitivnih, onda ovih 10 županija ima ukupan broj od 726 pozitivnih u odnosu na 106 iz ostalih deset županija. To govori da je incidencija različita i zato postoji pristup da pratimo situaciju i da županije prelaze na modele po potrebi', dodao je.