Fuchs o cjelodnevnoj školi: 'Ljudi u načelu zaziru od nečeg novog'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs očekivao je da će u eksperimentalnu provedbu cjelodnevne škole ući 80-ak škola, ali da je zadovoljan s onih 62 koje idu u program, s obzirom na to da se radi o nečemu što još nije bilo primjenjivano u Hrvatskoj. 'Ljudi u načelu zaziru od nečeg novog. To se očito i sada pokazalo, rekao je Fuchs gostujući u emisiji ' Ima li što novo' HTV-a.

Dodao je da je "krenula poprilična haranga, dijelom zbog i zaposlenika u školama koji su mislili da će valjda od jutra do navečer sjediti u školama".

S druge strane, istaknuo je da u Osijeku postoji priliv djece u cjelodnevnu školu.

Marijana Cerovec, ravnateljica OŠ Podturen, koja je od ove nastavne godine u cjelodnevnoj školi, rekla je da trenutno nigdje ne vidi problem te da bi im entuzijazam eventualno mogle zasjeniti neopravdane kritike. U projektu cjelodnevne škole od ove je godine i OŠ Blato, čija je ravnateljica Katarina Kovačić poručila da su motivirani i spremni.

Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, pohvalio je pothvat, ali i rekao da uzorak škola koje su ušle u projekt ne omogućuje znanstvenu validaciju.

'Te 62 škole dolaze dominantno iz manjih sredina, to su male, dobre škole, odlične škole. Međutim, one sa svojim specifičnostima ne mogu dati odgovor za ono što je potrebno kako biste znanstveno validirali neke spoznaje, a to je da što dobijete u tim školama vrijedi u drugim dijelovima Hrvatske, rekao je Jokić, ističući da su u 62 škole samo jedna iz Zagreba i dvije iz Osijeka, a niti jedna iz Splita, Rijeke, Zadra, Šibenika, Dubrovnika, Karlovca, Siska...'