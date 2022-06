Fuchs: Nacionalni ispiti nisu instrument obračuna s hiperodlikašima

O svemu što je obilježilo ovu nastavnu godinu u Dnevniku HTV-a je govorio ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs. S njim je razgovarala Sunčica Findak

'To je uhodavanje u pravo vrednovanje koje će uslijediti sljedećih godina. Pokazalo je jedno više-manje ujednačeno znanje učenika bez obzira na to da li su škole iz urbanih, velikih sredina ili manjih. Ponavljam, to je svega 80 škola i nije sigurno reprezentativan uzorak u onom smislu u kojem mi to želimo da bi nam dozvoljavao donošenje stvarnih zaključaka, ali apsolutno pokazuje određeni trend', kazao je.

Opovrgava da su nacionalni ispiti instrument obračuna s hiperodlikašima.

'Nacionalni ispiti su u prvom redu vrednovanje samog obrazovanja i služe obrazovnim vlastima, jednako tako i ravnateljima škola, ali i samim učiteljima da vide postignuća svojih učenika, da li nešto treba mijenjati, unaprijediti i kako postati još bolji. To je svrha nacionalnih ispita, a hoće li se to kasnije odraziti i na smanjenom broju odlikaša i superodlikaša, ja vjerujem da hoće jer će se s vremenom prihvatiti objektivni kriteriji vrednovanja znanja'.