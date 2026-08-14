Frontex zabilježio nagli pad nezakonitih ulazaka u EU, no ima jedna caka

Šezdeset jedna tisuća nezakonitih ulazaka predstavlja pad od 37 posto u usporedbi s istim razdobljem iste godine, objavila je agencija sa sjedištem u Varšavi.

Naglasila je da se brojke temelje na analizi preliminarnih podataka te ne odražavaju "izvanredne događaje" na vanjskoj granici Unije u španjolskoj enklavi Ceuti .

Oko 80.000 ljudi je koncem srpnja ušlo u enklavu u nekom trenutku, prema španjolskoj vladi. Maroko pak je zabilježio otprilike 40.000 dolazaka tijekom kaosa usred kojeg su poginule 83 osobe.

Incident je doveo do rasprave o zaštiti vanjskih granica bloka, ali i odgovornosti Španjolske.

Prema Frontexu, glavna migrantska ruta je i dalje preko Sredozemnog mora koje mnogi pokušavaju prijeći čamcima. Na rutu u istočnom Sredozemlju, od Turske do Grčke, te rutu u središnjem Mediteranu, od Libije i Tunisa do Italije i Malte, odnosilo se 60 posto ukupnih nezakonitih ulazaka.

Premda je došlo do znatnog pada na objema rutama, Frontex je zabilježio 37-postotno povećanje na zapadnoj ruti prema Španjolskoj.