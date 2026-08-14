preliminarni podaci

Frontex zabilježio nagli pad nezakonitih ulazaka u EU, no ima jedna caka

I.H./Hina

14.08.2026 u 22:04

Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave
Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: REDUAN
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Agencija Europske unije za granice Frontex zabilježila je 37-postotno smanjenje nezakonitih prelazaka vanjskih granica bloka tijekom prvih sedam mjeseci ove godine, kazala je agencija u petak

Šezdeset jedna tisuća nezakonitih ulazaka predstavlja pad od 37 posto u usporedbi s istim razdobljem iste godine, objavila je agencija sa sjedištem u Varšavi.

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Naglasila je da se brojke temelje na analizi preliminarnih podataka te ne odražavaju "izvanredne događaje" na vanjskoj granici Unije u španjolskoj enklavi Ceuti.

U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
  • U samo jednom danu u španjolsku enklavu ušlo je 49.000 ljudi
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Migrantska kriza na granici Maroka i španjolske enklave Izvor: EPA / Autor: JALAL MORCHIDI

Oko 80.000 ljudi je koncem srpnja ušlo u enklavu u nekom trenutku, prema španjolskoj vladi. Maroko pak je zabilježio otprilike 40.000 dolazaka tijekom kaosa usred kojeg su poginule 83 osobe.

Incident je doveo do rasprave o zaštiti vanjskih granica bloka, ali i odgovornosti Španjolske.

Prema Frontexu, glavna migrantska ruta je i dalje preko Sredozemnog mora koje mnogi pokušavaju prijeći čamcima. Na rutu u istočnom Sredozemlju, od Turske do Grčke, te rutu u središnjem Mediteranu, od Libije i Tunisa do Italije i Malte, odnosilo se 60 posto ukupnih nezakonitih ulazaka.

Premda je došlo do znatnog pada na objema rutama, Frontex je zabilježio 37-postotno povećanje na zapadnoj ruti prema Španjolskoj.

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