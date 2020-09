Fotograf nakon bitke s koronom koja je trajala 35 dana: 'U krajnjoj fazi sam došao do toga da nisam mogao napraviti tri koraka. Kao da vam je netko sve isisao'

Darije Petković (46) nije nikad bio ozbiljnije bolestan i nije spadao u rizičnu skupinu. Ipak, proživio je tešku COVID infekciju. Korona mu nije odmah dijagnosticirana, a na kraju je završio u bolnici i borio se za život. Kao profesionalni fotograf, sve kroz što je prošao, bilježio je fotoaparatom. Odlučio je s novinarima HTV-a podijeliti svoje fotografije i priču samo iz jednog razloga: da nitko više ne bi rekao da koronavirus ne postoji

'Ljudi često kažu da je to obična gripa. Ja sam imao gripu više puta i mogu reći da je gripa mala beba prema ovome i s obzirom na simptome i s obzirom na to što kasnije može prouzročiti, a to su srčani udar, moždani i slično. Komparacija s gripom nikako nije dobra', kaže Petković, a prenosi Jutarnji list.